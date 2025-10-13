Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας: Συνάντηση Οικονόμου με τον Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας, για τα αλιευτικά καταφύγια σε Κρυονέρι και Διακοπτό

Συνάντηση εργασίας για το θέμα των αλιευτικών καταφυγίων σε Κρυονέρι Ακράτας και Διακοπτό, είχε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Οικονόμου στο γραφείο του Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Αθανάσιου Τσιούρα.

Στη συνάντηση ήταν παρούσα η τ.υφυπουργός και βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ κα Χριστίνα Αλεξοπούλου, που είχε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση του ραντεβού, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Αιγιαλείας και μέλος του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου κ. Βασίλης Χριστόπουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ. του Ναυτικού-Αθλητικού Ομίλου Κρυονερίου «Άγιος Νικόλαος» κ. Δημήτρης Φώτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επί τάπητος τα χρόνια ζητήματα που αφορούν στη διατήρηση και νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων των δύο αλιευτικών καταφυγίων σε Κρυονέρι και Διακοπτό, υπό το πρίσμα της Α.Π. 119978/07.07.2025 εγκυκλίου του Γ.Γ. του Υπουργείου για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 5092/2024.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρέας Οικονόμου τόνισε: «Είχαμε μια πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική συζήτηση με τον κ. Τσιούρα, ο οποίος άκουσε με προσοχή όσα τέθηκαν υπ’όψιν του για το ζήτημα. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες μας προς την κατεύθυνση της διατήρησης αλλά και της αναβάθμισης των δύο αλιευτικών καταφυγίων της περιοχής, πάντα με σεβασμό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος».