Αίγυπτος: Νέα σελίδα για τη Μέση Ανατολή - Υπεγράφη η Συμφωνία Ειρήνης για την Γάζα

Για τη «Σύνοδο κορυφής για την ειρήνη»
Οι μεσολαβητές Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία υπέγραψαν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου στο Σαρμ ελ-Σέιχ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έγγραφο καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς εφαρμογής της συμφωνίας, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα «πολύ αναλυτικό και ολοκληρωμένο κείμενο» που θέτει τις βάσεις για τη νέα φάση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή στην Αίγυπτο. Δίπλα του κάθονται οι ηγέτες των εγγυητριών δυνάμεων Αιγύπτου, Τουρκίας και Κατάρ.
«Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή είναι πιθανώς η μεγαλύτερη συνάθροιση χωρών όσον αφορά τον πλούτο και τη δύναμη που έχει γίνει ποτέ, και είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ πριν από την υπογραφή.
«Αυτό χρειάστηκε 3.000 χρόνια, το πιστεύετε; Και θα αντέξει. Αυτή είναι μια απίστευτη μέρα για τον κόσμο», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο - ο οποίος θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή».
«Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν πιθανώς το πιο δύσκολο, και ίσως από πολλές απόψεις ήταν, αλλά είχαμε πολλά μεγάλα ταλέντα», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Είχαμε μια εκπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι»
Οι ηγέτες θα συναντηθούν χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν ο μόνος που μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η σύνοδος κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ ξεκίνησε με καθυστέρηση. Οι ηγέτες κάθισαν στο τραπέζι για την έναρξη με καθυστέρηση άνω των τεσσάρων ωρών. Στο κεντρικό τραπέζι, μπροστά από τους υπόλοιπους ηγέτες που κάθονταν σε ημικύκλιο, βρέθηκαν οι τέσσερις ηγέτες των χωρών που μεσολάβησαν στη συμφωνία: ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Αν και τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ουσιαστικά παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες μετέβη στην Αίγυπτο για να παραστεί στη διάσκεψη και να επαινέσει τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες.
IDF: Η Χαμάς παρέδωσε δύο σορούς στον Ερυθρό Σταυρό, αργότερα θα παραδοθούν άλλες δύο
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι σοροί δύο νεκρών ομήρων παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.
Οι IDF ανέφεραν ότι η μεταφορά δύο ακόμη φέρετρων «θα γίνει αργότερα μέσα στη μέρα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς «υποχρεούται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των νεκρών».
Νωρίτερα, οι ένοπλες Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ της Χαμάς δήλωσαν ότι οι σοροί τεσσάρων ομήρων θα παραδοθούν σήμερα στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων με το Ισραήλ.
Αυτό προκάλεσε κριτική από το Ισραήλ, με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ να κατηγορεί τη Χαμάς για «αδυναμία τήρησης των δεσμεύσεών της».
Τραμπ: Πολύ σημαντικός ο ρόλος του Σίσι στις διαπραγματεύσεις με Χαμάς
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο αλ Σίσι είχε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τραμπ: Δεν θα υπήρχε συμφωνία για τη Γάζα αν οι ΗΠΑ δεν είχαν επιτεθεί στο Ιράν
Στην ομιλία του στην Κνέσετ νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπονόησε ότι μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμφωνία με το Ιράν.
Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Σίσι στο Σαρμ ελ Σέιχ, λέγοντας ότι το Ιράν «θέλει να καταλήξει σε συμφωνία».
«Νομίζω ότι το Ιράν θα συμφωνήσει. Έχει υποστεί πλήγμα, έχει πληγωθεί», είπε ο Τραμπ και συνέχισε: «Χρειάζεται βοήθεια, έχει υποστεί μεγάλες κυρώσεις, όπως γνωρίζετε... Θα ήθελα πολύ να άρω τις κυρώσεις όταν θα είναι έτοιμο να συζητήσει».
«Ειλικρινά, αν δεν τους χτυπούσαμε στο πυρηνικό (θέμα), δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε αυτή την απίστευτη συμφωνία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή».
«Το Ιράν εξέδωσε μια δήλωση ότι υποστηρίζει αυτή τη συμφωνία με όλη του την καρδιά», σημείωσε ακόμα ο Τραμπ.
Αυτοί είναι οι ηγέτες και οι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη σύνοδο της Αιγύπτου - Δείτε τη λίστα
Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, η «Σύνοδος Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ» περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και μοναρχών:
του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ
του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β'
του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ
του βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα
του προέδρου της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς
του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
του προέδρου της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο
του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ
του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν
του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης πρωθυπουργοί χωρών, μεταξύ των οποίων:
ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς
ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι
ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ
η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι
ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης
ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν
ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν
ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ
ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ
ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε
ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ
ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ σεΐχης Αχμάντ Αμπντάλα αλ Σαμπάχ
Επιπλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν:
ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπάντρ αλ Μπουσαϊντί
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
ο Ινδός υφυπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ
ο Ιάπωνας πρέσβης στο Κάιρο Φούμιο Ιγουάι
