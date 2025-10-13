Αίγυπτος: Νέα σελίδα για τη Μέση Ανατολή - Υπεγράφη η Συμφωνία Ειρήνης για την Γάζα

Οι μεσολαβητές Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία υπέγραψαν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας για τη Γάζα, κατά τη διάρκεια της διεθνούς συνόδου στο Σαρμ ελ-Σέιχ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το έγγραφο καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες και τους κανονισμούς εφαρμογής της συμφωνίας, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα «πολύ αναλυτικό και ολοκληρωμένο κείμενο» που θέτει τις βάσεις για τη νέα φάση ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή στην Αίγυπτο. Δίπλα του κάθονται οι ηγέτες των εγγυητριών δυνάμεων Αιγύπτου, Τουρκίας και Κατάρ.

«Όπως μπορείτε να δείτε, αυτή είναι πιθανώς η μεγαλύτερη συνάθροιση χωρών όσον αφορά τον πλούτο και τη δύναμη που έχει γίνει ποτέ, και είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε αυτήν», δήλωσε ο Τραμπ πριν από την υπογραφή.

«Αυτό χρειάστηκε 3.000 χρόνια, το πιστεύετε; Και θα αντέξει. Αυτή είναι μια απίστευτη μέρα για τον κόσμο», πρόσθεσε και συνέχισε: «Η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο - ο οποίος θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή».

«Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν πιθανώς το πιο δύσκολο, και ίσως από πολλές απόψεις ήταν, αλλά είχαμε πολλά μεγάλα ταλέντα», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Είχαμε μια εκπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι»

Οι ηγέτες θα συναντηθούν χωρίς την παρουσία των ΜΜΕ, όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν ο μόνος που μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η σύνοδος κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ ξεκίνησε με καθυστέρηση. Οι ηγέτες κάθισαν στο τραπέζι για την έναρξη με καθυστέρηση άνω των τεσσάρων ωρών. Στο κεντρικό τραπέζι, μπροστά από τους υπόλοιπους ηγέτες που κάθονταν σε ημικύκλιο, βρέθηκαν οι τέσσερις ηγέτες των χωρών που μεσολάβησαν στη συμφωνία: ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αν και τα Ηνωμένα Έθνη είχαν ουσιαστικά παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες μετέβη στην Αίγυπτο για να παραστεί στη διάσκεψη και να επαινέσει τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του πρωτοβουλίες.