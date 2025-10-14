Φθινόπωρο στην Καλαμάτα: Μια άλλη όψη της Πελοποννήσου

Η φθινοπωρινή απόδραση που δεν περίμενες

Ένας από τους λόγους που η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια ψηφίζεται ως ιδανικός προορισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είναι το ότι πρόκειται για μια πόλη η οποία συνεχώς αλλάζει, προσφέροντας έτσι στους επισκέπτες της μοναδικές εμπειρίες. Εκεί που το βουνό συναντά το απέραντο γαλάζιο Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Μιλάμε για μία παραθαλάσσια πόλη που συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα, με ιστορία που χάνεται στο βάθος των αιώνων, καθώς η ύπαρξή της αναφέρεται από τα αρχαία ακόμη χρόνια και συνεχίζει κατά τη μεσαιωνική εποχή. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια, αφού στην Πελοπόννησο έλαβε χώρα το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κατά των Οθωμανών. Πρόκειται για μια πόλη-κόσμημα που αποπνέει ζωντάνια και που έχει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα η οποία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από άλλες, μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Καλαμάτα παρουσιάζει ο «διπλός» χαρακτήρας της, καθώς από τη μια πλευρά υπάρχει το παραλιακό της πρόσωπο με την πασίγνωστη παραλία της Ναβαρίνου η οποία σφύζει από ζωή και αποτελεί το νούμερο ένα σημείο για περατζάδα, καφέ και φαγητόκατά την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ από την άλλη υπάρχει το ιστορικό κέντρο της πόλης με το κάστρο που είναι το σημείο αναφοράς, αλλά και συνάντησης κατά τους χειμερινούς μήνες. Όσον αφορά στο παραλιακό μέτωπο της πόλης κατά μήκος της Ναβαρίνου, μπορεί κανείς να το διασχίσει και με τα πόδια, αφού το πεζοδρόμιο είναι αρκετά μεγάλο, ενώ υπάρχει και οργανωμένος ποδηλατόδρομος. Στην παραλιακή υπάρχουν πολλών ειδών μαγαζιά όπως cafe, μπαρ, αλλά και εστιατόρια τα οποία συγκεντρώνουν τόσο τον ντόπιο πληθυσμό της πόλης, όσο και τους επισκέπτες. Φυσικά, ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στη θέα η οποία από αυτό το σημείο είναι απεριόριστη.

Το κέντρο της πόλης Το κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, έχει τις δικές του μοναδικές ομορφιές. Για να βρεθείτε εκεί θα πρέπει να ακολουθήσετε την πολυσύχναστη οδό Αριστομένους μέσω της οποίας θα φτάσετε στην κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου και τον πεζόδρομο της Ιατροπούλου με τα πολυσύχναστα cafe και bars. Λίγο πιο πάνω θα συναντήσετε το Δημαρχείο της Καλαμάτας, ενώ ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι φυσικά, η ιστορική πλατεία της 23ης Μαρτίου στην οποία δεσπόζει ο ναός των Αγίων Αποστόλων, απ’ όπου και ξεκίνησε ο Εθνικός αγώνας για την απελευθέρωση το 1821. Το ιστορικό κέντρο βρίσκεται ακριβώς από πίσω, κάτω από το κάστρο της πόλης. Τον χειμώνα παίρνει κατά κάποιο τρόπο τη θέση του παραλιακού μετώπου, αφού αποτελεί τόπο συνάντησης μικρών και μεγάλων, ενώ τα μαγαζιά που βρίσκονται εκεί γεμίζουν από κόσμο κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Κέντρο ή παραλία τελικά; Ή και… τίποτα από τα δύο! Όπως είπαμε, οι επιλογές στην όμορφη Καλαμάτα είναι πολλές και όλες άκρως ενδιαφέρουσες. Στο κομμάτι της διαμονής, πληθώρα Αθηναίων επιλέγει να μείνει λίγο έξω από την πόλη, στην περιοχή της Αβίας, με το χωριό Κιτριές -20 περίπου λεπτά από το κέντρο της πόλης- να έχει την τιμητική του κυρίως το καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα παραθαλάσσιο μέρος το οποίο το φθινόπωρο «ησυχάζει» από τις ορδές τουριστών και χαρίζει την ευκαιρία στους επισκέπτες του να χαλαρώσουν με θέα το απέραντο γαλάζιο και το ατελείωτο πράσινο.