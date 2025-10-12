Back to Top
Τζόκερ κλήρωση 2974: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2974 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (12/10).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 7, 8, 11, 18, 35 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 9.

 

 

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

