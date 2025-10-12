Τζόκερ κλήρωση 2974: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2974 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (12/10).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 7, 8, 11, 18, 35 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 9.
Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.
Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ είτε μπαίνοντας στο opaponline.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.
