Ναύπακτος: Kακοποίηση σκύλου - Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Οργή προκαλεί νέα υπόθεση κακοποίησης ζώου, αυτήν τη φορά ενός αδέσποτου σκύλου στο χωριό Κρυονέρι στη Ναύπακτο.

Το σκυλάκι βρέθηκε να φέρει τραύμα από πυρά στο πίσω πόδι του.

Ο σκύλος είχε εξαφανιστεί για ημέρες και όταν επέστρεψε, ο εθελοντής που το φροντίζει τον βρήκε φοβισμένο και σε άθλια κατάσταση. Ήταν βαριά τραυματισμένος, γεμάτος σκουλήκια και σε κατάσταση σηψαιμίας.

«Πλησιάζω και βλέπω ότι ο σκύλος ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος. Αμέσως άρπαξα το τηλέφωνο και τηλεφώνησα στον δήμο Ναυπάκτου. Αν αποφασίσεις να σκοτώσεις ένα ζώο με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις καμία αμφιβολία και κανένα πρόβλημα να σκοτώσεις και άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε ο εθελοντής.

Ο γιατρός που εξέτασε τον σκύλο, διαπίστωσε ότι είχε πυροβοληθεί καθώς βρέθηκαν σκάγια στο πόδι του.

Σύμφωνα με το Mega, πλέον το σκυλάκι αναρρώνει και σε λίγες μέρες αναμένεται να γίνει καλά. Τόσο ο δήμος όσο και η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου έχουν καταγγείλει το απάνθρωπο περιστατικό και περιμένουν να βρεθεί ο δράστης. Οι κάτοικοι υποπτεύονται συστηματική εξόντωση των ζώων στην περιοχή.