Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ναύπακτος: Kακοποίηση σκύλου - Τον πυροβόλησαν στο πόδι

Ναύπακτος: Kακοποίηση σκύλου - Τον πυροβ...

Στο χωριό Κρυονέρι

Οργή προκαλεί νέα υπόθεση κακοποίησης ζώου, αυτήν τη φορά ενός αδέσποτου σκύλου στο χωριό Κρυονέρι στη Ναύπακτο.

Το σκυλάκι βρέθηκε να φέρει τραύμα από πυρά στο πίσω πόδι του.

Ο σκύλος είχε εξαφανιστεί για ημέρες και όταν επέστρεψε, ο εθελοντής που το φροντίζει τον βρήκε φοβισμένο και σε άθλια κατάσταση. Ήταν βαριά τραυματισμένος, γεμάτος σκουλήκια και σε κατάσταση σηψαιμίας.

 «Πλησιάζω και βλέπω ότι ο σκύλος ήταν πολύ βαριά τραυματισμένος. Αμέσως άρπαξα το τηλέφωνο και τηλεφώνησα στον δήμο Ναυπάκτου. Αν αποφασίσεις να σκοτώσεις ένα ζώο με αυτόν τον τρόπο, δεν έχεις καμία αμφιβολία και κανένα πρόβλημα να σκοτώσεις και άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε ο εθελοντής.

 Ο γιατρός που εξέτασε τον σκύλο, διαπίστωσε ότι είχε πυροβοληθεί καθώς βρέθηκαν σκάγια στο πόδι του.

Σύμφωνα με το Mega, πλέον το σκυλάκι αναρρώνει και σε λίγες μέρες αναμένεται να γίνει καλά. Τόσο ο δήμος όσο και η Φιλοζωική Δράση Ναυπάκτου έχουν καταγγείλει το απάνθρωπο περιστατικό και περιμένουν να βρεθεί ο δράστης. Οι κάτοικοι υποπτεύονται συστηματική εξόντωση των ζώων στην περιοχή.

 

Ειδήσεις Τώρα

Μήνυμα ζωής από τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων- ΦΩΤΟ

Νέα βλάβη στον Οδοντωτό- Ακινητοποιήθηκε συρμός με επιβάτες

Έρχονται μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ναύπακτος Κακοποίηση Ζώου

Ειδήσεις