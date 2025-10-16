Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Οκτωβρίου

Σήμερα 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Μάρτυρος Λογγίνου του εκατοντάρχου, Μαρτύρων Δομετίου Δομνίνου Λεοντίου και Τερεντίου.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος

Ο Άγιος Λογγίνος ήταν Εκατόνταρχος υπό τις διαταγές του Ποντίου Πιλάτου, επί βασιλείας Τιβερίου Καίσαρος (14 – 37 μ.Χ.). Υπηρετούσε μαζί με τους στρατιώτες του κατά τα σωτήρια Πάθη του Κυρίου, παριστάμενος στην σταύρωση, την ταφή και τη σφράγιση του μνήματος. Όταν όμως αντελήφθη το σεισμό, είδε τις πέτρες να σχίζονται και να ανοίγονται τα μνήματα, πίστευσε ότι ο σταυρωθείς ήταν ο πραγματικός Υιός του Θεού. Παραιτήθηκε από το αξίωμά του και μαζί με άλλους δύο στρατιώτες του αναχώρησε για την πατρίδα του, προκειμένου να κηρύξει την Ανάσταση του Κυρίου. Την λιποταξία του κατήγγειλε ο Πιλάτος στον Τιβέριο, ο οποίος έστειλε απόσπασμα στρατιωτών για να τον θανατώσουν. Όταν το βρήκαν και του κοινοποίησαν την απόφαση του αυτοκράτορα, τους φιλοξένησε στην οικία του, προετοίμασε τον τάφο γι αυτόν και τους δυο πιστούς του στρατιώτες και αποκεφαλίσθηκε την επομένη.

Επίσης σήμερα είναι:

Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής,

Η Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης και

Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου.