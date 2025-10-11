Τελ Αβίβ: Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν την πλατεία των ομήρων

Χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (11/10) στο Τελ Αβίβ, στην – ενδεχομένως – τελευταία συγκέντρωση στην πλατεία των ομήρων, όπου οι Ισραηλινοί συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο βράδυ, αναμένοντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ, μίλησε στο συγκεντρωμένο πλήθος, λέγοντας ότι «ονειρευόταν αυτή τη νύχτα».

«Στεκόμαστε εδώ απόψε, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου, ενωμένοι από μία κοινή προσευχή, για την ειρήνη», είπε στο πλήθος.

Η αναφορά στο όνομα του Τραμπ προκάλεσε δυνατά χειροκροτήματα από το πλήθος, ενώ η αναφορά στον Νετανιάχου συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Γάζα επιστρέφουν σπίτι τους. «Στους ίδιους τους ομήρους: επιστρέφετε σπίτι σας», είπε ο Γουίτκοφ, προκαλώντας χειροκροτήματα και επευφημίες. Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: «Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο.»

Ο Γουίτκοφ στη συνέχεια παρέδωσε το μικρόφωνο στον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν θα μπορούσε να είναι πιο περήφανος που είναι φίλος του Ισραήλ». Στη συνέχεια, ζήτησε διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ευχαρίστησε το πλήθος για τις προσπάθειές του να φέρει τους ομήρους πίσω.

Ακολούθησε η σύζυγος του Κούσνερ και κόρη του αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, η οποία προκάλεσε έντονες επευφημίες μόλις αναφέρθηκε το όνομα του πατέρα της. «Ο Θεός να σας ευλογεί όλους για την αλληλεγγύη σας σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο», είπε.

Η τρεις τους στη συνέχεια αποχώρησαν από τη σκηνή, ενώ οι συνεχείς επευφημίες «Ευχαριστούμε, Τραμπ» αντηχούσαν από το πλήθος.







