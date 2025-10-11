Γάζα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone - Η απόλυτη καταστροφή

Περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν γυρίσει στον τόπο τους από χθες

Συγκλονιστικά πλάνα που δημοσιοποίησαν διεθνή πρακτορεία αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στην Πόλη της Γάζας, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι (500.000 συνολικά από την Παρασκευή) επιστρέφουν στον βορρά του θύλακα μετά από εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών και μαχών. Τα βίντεο δείχνουν ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, με κατεστραμμένα κτίρια, καμένα οχήματα και δρόμους γεμάτους συντρίμμια.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire.<br><br>AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. <a href="https://t.co/jYZQAELJdr">pic.twitter.com/jYZQAELJdr</a></p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/1977045225454330179?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων είχαν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, επιστρέφουν με δισταγμό για να αναζητήσουν επιζώντες ή να διαπιστώσουν αν τα σπίτια τους εξακολουθούν να υπάρχουν. Πολλοί από αυτούς μεταφέρουν στα χέρια τους μικρά παιδιά ή λίγα υπάρχοντα που κατάφεραν να σώσουν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Drone footage shows widespread destruction in Gaza City neighbourhoods following weeks of conflict.<a href="https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gaza</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DroneFootage?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DroneFootage</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Destruction?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Destruction</a> <a href="https://t.co/spsR14jV0K">pic.twitter.com/spsR14jV0K</a></p>— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) <a href="https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1976986982346576039?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>