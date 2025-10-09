Νέα 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου - Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στην πλ. Γεωργίου

Νέα απεργία έχει αποφασιστεί για τις 14 Οκτώβρη 2025. Με την απεργία απαντάμε στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης. Να αποστρθεί τώρα το αντεργατικό νομοσχέδιο.

Η κλιμάκωση του αγώνα μπορεί να το πετάξει στα σκουπίδια, αναφέρει ανακοίνωση του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας προκηρύσσει νέα 24ωρη απεργία για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ως απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, που επιχειρούν να νομιμοποιήσουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για τη 13ωρη σκλαβιά.

Η προετοιμασία για την απεργία, που συζητάμε σήμερα είναι η συνέχεια της δουλειάς και της μάχης που δώσαμε την 1η Οκτώβρη, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση που εν συνεχεία ανφέρει τα εξής:

Η συμμετοχή από δεκάδες χώρους δουλειάς και εργοστάσια, που σταμάτησαν την παραγωγή, στην απεργία της Πανελλαδικής Πανεργατικής απεργίας της 1ης Οκτώβρη, έδειξαν πως η αντεργατική επίθεση δεν θα μας βρει με σταυρωμένα τα χέρια. Η εμπιστοσύνη στο δίκιο και τη δύναμή μας είναι αυτό, που φοβούνται κυβέρνηση και κεφάλαιο, είναι αυτό, που απαιτείται σήμερα για να πεταχτούν στα σκουπίδια το νομοσχέδιο-έκτρωμα και οι αντεργατικοί νόμοι όλων των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ. Για να μη ζήσουμε σαν σκλάβοι τον 21ο αιώνα.

Καλούμε τα ταξικά σωματεία να προετοιμάσουν τη νέα απεργιακή μάχη της 14ης Οκτώβρη. Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους ανέργους, στους αυτοαπασχολούμενους, στις γυναίκες και στη νεολαία της περιοχής μας και συνολικά σε όλον τον πατραϊκό λαό να πάρουν μέρος, για να δυναμώσει το απεργιακό μέτωπο, να αποδείξουμε πως εμείς έχουμε τη δύναμη και μπορούμε να ορίσουμε τις ζωές μας, διεκδικώντας τα αιτήματά μας πιο έντονα, με τη νέα απεργία. Να αναδείξουμε τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες, που προκύπτουν από τον πλούτο που εμείς παράγουμε.

· Απεργούμε ενάντια στην εργασιακή εξόντωση της ευελιξίας χωρίς τέλος. Απαιτούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

· Απεργούμε ενάντια στη δουλειά νύχτα σε νύχτα με μισθούς πείνας.

· Απαιτούμε ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις.

· Απεργούμε ενάντια στην πολιτική που κάνει την κατοικία πανάκριβη και ξεσπιτώνει το λαό για τα κέρδη των κορακιών.

· Απαιτούμε φτηνή και ποιοτική λαϊκή και φοιτητική στέγη με ευθύνη του Κράτους. Προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς.

· Απαιτούμε γενναία αύξηση της Κρατικής Χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και την παιδεία.

· Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης. Απαιτούμε καμία στήριξη από την Κυβέρνηση στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

· Απεργούμε για τη ζωή μας κόντρα στις θυσίες, που απαιτούν Κυβέρνηση και Κεφάλαιο για τα κέρδη τους.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία και αυτής της απεργίας απαιτώντας να μην ψηφιστεί το εγκληματικό Νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά. Δυναμώνουμε το ρεύμα της σύγκρουσης και της αμφισβήτησης με τη στρατηγική του κεφαλαίου.

Όλοι και όλες την Τρίτη 14 Οκτωβρίου στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία. Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση του Ε.Κ.Π., στην πλατεία Γεωργίου στις 10:30 το πρωί.