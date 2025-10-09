Το διαχρονικό δανέζικο κέικ του ονείρου που μαγεύει από τη δεκαετία του '30

Γνωστό τόσο ως “Δανέζικο Κέικ του Ονείρου” (Drømmekage) όσο και ως “Κέικ Τεμπέλικης Μαργαρίτας”, αυτό το κλασικό επιδόρπιο έγινε δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1930.

Η συνταγή θα σας ξετρελάνει.

Αποτελούμενο από ένα ελαφρύ και αφράτο παντεσπάνι με επικάλυψη από καραμελωμένη καστανή ζάχαρη και καρύδα, είναι εξίσου εύκολο στην παρασκευή του όσο και ακαταμάχητο. Καθώς το κέικ κρυώνει, η βουτυρωμένη και καβουρδισμένη γεύση της καρύδας μετατρέπεται σε μια επικάλυψη που θυμίζει καραμέλα “μπριτλ”.

Είναι ένα απλό, αλλά καλά ισορροπημένο κέικ. Ευτυχώς, αυτό το κέικ ετοιμάζεται σε χρόνο μηδέν και απαιτεί υλικά που πιθανόν ήδη έχετε στην κουζίνα . Θα εξαφανιστεί αμέσως από τον πάγκο της κουζίνας!

Αυγά

Τα χτυπημένα αυγά προσφέρουν δομή στο κέικ, ενώ το διατηρούν πολύ ελαφρύ και αφράτο.

Αλεύρι για κέικ. Δίνει στο κέικ μια υπερβολικά ελαφριά, τρυφερή υφή που λιώνει στο στόμα.

Καστανή ζάχαρη

Προσθέτει μια βαθιά, καραμελωμένη γεύση που συνδυάζεται υπέροχα με τη γεύση της καρύδας στην επικάλυψη.

Καρύδα: Το κύριο γευστικό στοιχείο σε αυτό το απλό κέικ. Προσφέρει μια μαστιχωτή υφή που αντισταθμίζει τέλεια την τραγανή, καραμελωμένη επικάλυψη από καστανή ζάχαρη.

Φτιάξτε το κέικ

Ζεστάνετε το βούτυρο και το γάλα σε μια κατσαρόλα και στη συνέχεια ανακατέψτε το αλάτι και τη βανίλια. Χτυπήστε τα αυγά και τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.

Προσθέστε το αλεύρι για κέικ και το μπέικιν πάουντερ. Στη συνέχεια, προσθέστε το ζεστό μείγμα γάλακτος. Ρίξτε τη ζύμη για το κέικ στη προετοιμασμένη φόρμα.

Φτιάξτε την επικάλυψη

Λιώστε το βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα και ανακατέψτε τη σκούρα καφέ ζάχαρη. Μαγειρέψτε μέχρι να καραμελώσει ελαφρά.

Προσθέστε το γάλα, τη βανίλια και το αλάτι.

Χτυπήστε για να συνδυαστούν και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι το μείγμα να πήξει και να πάρει πιο σκούρο χρώμα. Αφαιρέστε από τη φωτιά και ανακατέψτε την τριμμένη καρύδα.

Ψήστε το κέικ

Ψήστε μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα και να βγει καθαρό το ξυλάκι που θα βάλετε στο κέντρο.

Ρίξτε την επικάλυψη

Ενώ το κέικ είναι ζεστό, αμέσως μόλις το βγάλετε από το φούρνο, ρίξτε την επικάλυψη πάνω στο κέικ και απλώστε την ομοιόμορφα.

Ψήστε και αφήστε να κρυώσει: Ψήστε την επικάλυψη μέχρι να γίνει φουσκωτή και καραμελωμένη, παρακολουθώντας προσεκτικά για να μην καεί! Αφήστε το να κρυώσει εντελώς πριν το σερβίρετε.