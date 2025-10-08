ΔΥΠΑ - Επίδομα γονικής άδειας: Δύο νέες αλλαγές για τους δικαιούχους

Δύο νέες σημαντικές αλλαγές έρχονται το επόμενο διάστημα στο επίδομα γονικής άδειας της ΔΥΠΑ για τους δικαιούχους.

Η μια αφορά στον τρόπο φορολόγησης του επιδόματος και η άλλη στο ποσό.

Στο πλαίσιο αυτό το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο επίδομα μητρότητας. Αναλυτικά:

Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

1) Τι αλλάζει στην φορολόγηση του επιδόματος γονικής άδειας;

Είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους, και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο του νέου εργασιακού νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο το μέτρο αυτό θα ενεργοποιηθεί μόλις ψηφιστεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή και εφόσον δεν υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις αναφορικά με αυτό.

2) Γιατί το επίδομα γονικής αδείας θα πρέπει να είναι αφορολόγητο;

Δεν έχει τα χαρακτηριστικά του εισοδήματος (δηλαδή την περιοδικότητα και τη μόνιμη πηγή εκμετάλλευσης) και χορηγείται λόγω του ότι οι εργαζόμενοι απέχουν από την εργασία τους .

3) Πότε αναμένεται να αυξηθεί το επίδομα γονικής άδειας και πόσο;

Αυτό ισούται με το ποσό του κατώτατου μισθού και χορηγείται στον δικαιούχο για διάστημα 2 μηνών. Συνεπώς ο δικαιούχος της παροχής παίρνει σήμερα 880 ευρώ μεικτά, δηλαδή για δύο μήνες λαμβάνει συνολικά 1.760 ευρώ μεικτά.

Ωστόσο από την 1η Απριλίου του 2026 το ποσό αυτό εκτιμάται πως θα αυξηθεί στα 910 ευρώ μεικτά με 930 ευρώ μεικτά λόγω της νέας αναπροσαρμογής που θα γίνει προς τα πάνω στον κατώτατο μισθό.