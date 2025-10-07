Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ

(ΕΤΩΝ 73)

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10/2025 & ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ( ΜΑΛΙΚΙ - ΒΑΡΔΑΣ)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ,

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071 24ωρη εξυπηρέτηση

-----------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝ. ΝΙΑΧΟΥ

(ΕΤΩΝ 63)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΧΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ

Η ΠΕΘΕΡΑ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-10-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ

ΕΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΟΥΚΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΤΑΠΟΔΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 93

Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-10-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΜΑΝΤΕΛΗ

{ΕΤΩΝ 63}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

& ΩΡΑ 5 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ

ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘ. ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΤΩΝ 100

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ,

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΑΙ ZACHARY MAY

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------