Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 8-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΩΜΑΝΟΥ
(ΕΤΩΝ 73)
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10/2025 & ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ( ΜΑΛΙΚΙ - ΒΑΡΔΑΣ)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΑΝΟΥΡΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ,
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071 24ωρη εξυπηρέτηση
-----------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ. ΝΙΑΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 63)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΛΑΝΙΣΤΡΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΑΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΧΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΠΕΘΕΡΑ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-10-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ
ΕΛΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΙΩΑΝΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΛΟΥΚΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 93
Κηδεύουμε την Τετάρτη 8-10-2025 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΜΑΝΤΕΛΗ
{ΕΤΩΝ 63}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
& ΩΡΑ 5 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ
ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΝΤΕΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΘ. ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΤΩΝ 100
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3,30 μ.μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΟΝΔΡΑ ΚΑΙ ZACHARY MAY
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-----------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr