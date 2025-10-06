Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια Συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs στην Πάτρα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους φορέων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, η Εναρκτήρια Συνδιάσκεψη του ευρωπαϊκού έργου SMART-HUBs, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2021-2027.

Το έργο SMART-HUBs αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις που συνδέονται με τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Στόχος του, είναι να ενισχύσει την έξυπνη και βιώσιμη μετάβαση των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών, αξιοποιώντας τη συνεργασία δημιουργικών κόμβων και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων.

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, αναφέρθηκε στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας και της καινοτομίας για την τοπική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο πολιτιστικής δημιουργίας και νεανικής επιχειρηματικότητας.

Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δημήτρης Καραγιάννης, τόνισε τη βαρύτητα που έχει η σύνδεση της δημιουργικής οικονομίας με την επιχειρηματικότητα και τις νέες αγορές, επισημαίνοντας τη στήριξη του Επιμελητηρίου σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν:

· Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του έργου SMART-HUBs από τον Διευθυντή του ΠΤΑ - ΠΔΕ Χρήστο Τζομάκα.

· Η συμβολή του έργου Creative@Hubs από την Μαρισόφη Μαυρούλια (ΠΤΑ - ΠΔΕ).

· Επιστημονικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις γύρω από τη δημιουργική οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό, με εισηγήσεις από ειδικούς, μεταξύ των οποίων: ο Ανδρέας Τσιλίρας (Mosaic // Πολιτισμός & Δημιουργικότητα), ο Άρης Μαμασιούλας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα) και η δρ. Κωνσταντίνα Ασκούνη (Μουσειολόγος - Δρ. Μουσειοπαιδαγωγικής).