Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια Συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs στην Πάτρα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή πλήθους φορέων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, η Εναρκτήρια Συνδιάσκεψη του ευρωπαϊκού έργου SMART-HUBs, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2021-2027.
Το έργο SMART-HUBs αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις που συνδέονται με τις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. Στόχος του, είναι να ενισχύσει την έξυπνη και βιώσιμη μετάβαση των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών, αξιοποιώντας τη συνεργασία δημιουργικών κόμβων και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων.
Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, αναφέρθηκε στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας και της καινοτομίας για την τοπική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει κόμβο πολιτιστικής δημιουργίας και νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δημήτρης Καραγιάννης, τόνισε τη βαρύτητα που έχει η σύνδεση της δημιουργικής οικονομίας με την επιχειρηματικότητα και τις νέες αγορές, επισημαίνοντας τη στήριξη του Επιμελητηρίου σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
Στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν:
· Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του έργου SMART-HUBs από τον Διευθυντή του ΠΤΑ - ΠΔΕ Χρήστο Τζομάκα.
· Η συμβολή του έργου Creative@Hubs από την Μαρισόφη Μαυρούλια (ΠΤΑ - ΠΔΕ).
· Επιστημονικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις γύρω από τη δημιουργική οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό, με εισηγήσεις από ειδικούς, μεταξύ των οποίων: ο Ανδρέας Τσιλίρας (Mosaic // Πολιτισμός & Δημιουργικότητα), ο Άρης Μαμασιούλας (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα) και η δρ. Κωνσταντίνα Ασκούνη (Μουσειολόγος - Δρ. Μουσειοπαιδαγωγικής).
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και ευρωπαϊκά έργα από εταίρους σε Ελλάδα και Ιταλία, όπως: EMOUNDERGROUNDS από την Ida Carolla (Δήμος Nard?), Building Smart-Hubs από την Tiziana Carlino (Materahub), CB4E-Exhibits από την Denise Greco (Δήμος Maida).
Η κεντρική ομιλία δόθηκε από την Πρόεδρο & Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα, με θέμα: "Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες".
Το απόγευμα, παρουσιάστηκαν ερευνητικά και τεχνολογικά έργα που συνδέουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και την καινοτομία. Ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισαν το HERIT ADAPT, με επίκεντρο τη φωτογραμμετρία του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα (Χρίστος Αναγνωστόπουλος, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων), το έργο SPARC - "μια σπίθα που δεν σβήνει" (Βασίλης Παπαϊωάννου, Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων, Δήμος Πατρέων), καθώς και το ευρωπαϊκό έργο CHERRY, με παρουσίαση της Σοφίας Καρβέλη (Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Αξιολόγησης Έργων ΕΠΑ, ΔΙΑΠ - ΠΔΕ), που ανέδειξε τη συμβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εταίρου.
Τις εισηγήσεις ολοκλήρωσε η παρέμβαση του καθηγητή Αλκιβιάδη Παναγόπουλου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Πατρών), σχετικά με τους Έξυπνους Τουριστικούς Προορισμούς και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον Πολιτισμό.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση, ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Μετά το γεύμα, οι συμμετέχοντες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, καθώς και στην έκθεση "Alive Heritage: Matter and Memory - Έλληνες Καλλιτέχνες της Διασποράς"
Το έργο SMART-HUBs φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δυναμικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, θα δώσει νέες ευκαιρίες στους νέους και θα ενδυναμώσει τη συνεργασία φορέων σε Ελλάδα και Ιταλία.
