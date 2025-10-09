Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Οκτωβρίου

Σήμερα Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβραάμ,

Αβραμία*,

Λωτ,

Λοτ.

Άγιος Αβραάμ

Ο Δίκαιος Αβραάμ ήταν γιος του Θάρρα και αδερφός του Ναχώρ και του Αρράν. Το αρχικό του όνομα ήταν Άβραμ.

Σύζυγός του Αγίου Αβραάμ ήταν η Σάρρα η οποία ήταν πολύ όμορφη. Η ομορφιά της μάγεψε τους άρχοντες της Αιγύπτου, οι οποίοι την πήραν στα ανάκτορα του Φαραώ, προσφέροντας πλούσια δώρα στον Αβραάμ.

Ο Θεός όμως χτύπησε με μεγάλες συμφορές το φαραώ και τους αυλικούς του και κάποια νύχτα, ο Φαραώ είδε ένα όνειρο που τον ανάγκασε να δώσει πίσω τη Σάρρα στον Δίκαιο Αβραάμ και να τους διατάξει να φύγουν από την Αίγυπτο.

Ο Άγιος Αβραάμ μετά τη φυγή του από την Αίγυπτο πήγε προς το νότιο τμήμα της Χαναάν, μαζί με τη γυναίκα του Σάρρα και τον ανιψιό του Λωτ.

Ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Ο γιος του Ισαάκ τον έθαψε στη σπηλιά Μαχπελά, στον αγρό του Εφρών, εκεί που είχε ταφεί και η Σάρρα.