Πάτρα: Επίσκεψη κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ υπό τον Χρηστίδη σε Γέφυρα και εργατικά σωματεία

Κλιμάκιο του Τομέα Εργασίας του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισκέφθηκε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Πάνο Λούκα.

Το κλιμάκιο αποτελούσαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Υπεύθυνος του Τομέα Εργασίας Παύλος Χριστίδης, ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας και η Σταυρούλα Παναγοπούλου, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Ν.Ε. Αχαΐας και Πρόεδρος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Τεχνικός Διευθυντής Άρης Σταθόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Thomas Lomothe και ο Αναπληρωτής Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής Νίκος Δούρος. Το Σωματείο Εργαζομένων της Γέφυρας «ΣΕΓΕΡΑ» εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Αχιλλέα Πανόπουλο και την Αντιπρόεδρο Δήμητρα Μυλωνά.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο συναντήθηκε με αντιπροσωπείες κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων, όπου συζητήθηκαν οι εργασιακές σχέσεις, τα αιτήματα των εργαζομένων και τα προβλήματα που απαιτούν πολιτική βούληση για την επίλυσή τους.

Τη δράση του Τομέα Εργασίας χαιρέτησε με μήνυμά του ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω υποχρεώσεων στο εξωτερικό. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Κατερίνα Σολωμού, μέλος του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.