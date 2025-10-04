Α. Παναγιωτόπουλος: «ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού στην Αχαΐα και σε όλη την Ελλάδα»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή δεκατριών (13) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ για τον κίνδυνο ιδιωτικοποίησης του νερού μέσω του σχεδίου με την ονομασία «Project Aquarium»

"Η κυβέρνηση, με πρόσφατες ανακοινώσεις για τη δημιουργία «βιώσιμων εταιρειών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης» και με το σχέδιο συγκέντρωσης όλων των ΔΕΥΑ, των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και εκατοντάδων τοπικών φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης σε τρεις υπερδομές, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους:

· Για την εμπορευματοποίηση του νερού, ενός από τα θεμελιώδη δημόσια κοινωνικά αγαθά.

· Για την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και των αγροτών, με αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και άρδευσης όπως ανάλογα έγινε και με τους λογαριασμούς στο ηλεκτρικό ρεύμα

· Για την αποψίλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από κρίσιμες αρμοδιότητες διαχείρισης του νερού, που σήμερα της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έχει ήδη καταγγείλει ότι η εφαρμογή του «Project Aquarium» παραβιάζει τον θεσμικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Το νερό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο αγαθό και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η διαχείρισή του πρέπει να παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Οι βουλευτές τονίζουν ότι η ενιαιοποίηση των όρων χρήσης του νερού σε όλη την επικράτεια είναι απαραίτητη, ώστε να ενισχυθεί, να κατοχυρωθεί και να προστατευθεί το νερό ως δημόσιο αγαθό με αειφόρο προοπτική. Μια τέτοια πολιτική όμως πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι την κερδοσκοπία ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί καλούνται να απαντήσουν αν η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση του σχεδίου «Project Aquarium», με ποια διαδικασία και σε ποιο χρονοδιάγραμμα, με ποιες εγγυήσεις θα αποτραπεί κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση του και με ποια μέτρα θα προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι αγρότες από ενδεχόμενες αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και άρδευσης, ιδίως σε περιοχές με οξυμένα προβλήματα λειψυδρίας." αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.