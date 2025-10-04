«Δημιουργείται σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Αποκαλύψεις για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε η πρώην υποψήφια του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές Όλγα Δάλλα.

Η πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε τον τρόπο που λειτουργεί το κόμμα και προανήγγειλε τη δημιουργία σωματείου γυναικών που έχουν υποστεί bullying από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οπως είπε η Όλγα Δάλλα σε εκπομπή του Focus FM 103,6 πείστηκε να κατέβει ως υποψήφια προκειμένου με αυτό τον τρόπο να υπερασπιστεί τα άτομα με αναπηρία. Τα πράγματα όπως υποστηρίζει ήταν τελείως διαφορετικά.

Σύμφωνα με την Όλγα Δάλλα αν και ήταν πρώτη σε σταυρούς στην περιφέρειά της με 6.168, η Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να την παρακάμψει και να δώσει την έδρα στον Σπύρο Μπιμπίλα, παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος σε άλλη περιφέρεια και είχε συγκεντρώσει μόλις 2.500 ψήφους.

Η Όλγα Δάλλα τόνισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου άλλαξε τη σειρά υποψηφίων σε τουλάχιστον 20 περιπτώσεις, και ειδικά γυναίκες για να βάλει δικούς της ανθρώπους.

Δεν δίστασε να αναφέρει ότι ανάμεσα σε αυτούς ήταν που επωφελήθηκαν από αυτές τις αλλαγές ήταν ο συντροφός της και ο προσωπικός της γυμναστής. «Βολεύτηκαν οι δικοί της άνθρωποι, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές παραγκωνίστηκαν».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη δημιουργία σωματείου γυναικών που υπέστησαν bullying από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος το αληθινό της πρόσωπο», ήταν τα λόγια της.

Αλλά οι αιχμές της δεν σταμάτησαν εκεί: «Το πρωί αγκαλιάζει χαροκαμένες μάνες για τις κάμερες και το βράδυ χορεύει στα γλέντια με τα ίδια ρούχα. Φοράει μάσκα. Είναι συστημική».

Η Δάλλα μίλησε για ένα κόμμα χωρίς καταστατικό, χωρίς όργανα, χωρίς διαφάνεια – με όλα τα οικονομικά στα χέρια της Κωνσταντοπούλου και ενός στενού της συνεργάτη. «Οι πραγματικοί αγωνιστές παραγκωνίστηκαν, βολεύτηκαν οι δικοί της», τόνισε.