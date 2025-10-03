Ομιλία Ιωάννη Ματσούκα στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου, μίλησε ο Καθηγητής Γιάννης Ματσούκας.

'Οπως είπε μεταξύ άλλων "η πρόταση από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο πρόσωπο μου έγινε με συντριπτική, καθολική σχεδόν πλειοψηφία¨.

Ανακλυτικά η ομιλία του:

Αξιότιμα Μέλη της Συγκλήτου,

Ευχαριστώ για τη δυνατότητα να απευθυνθώ στα μέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών

Η πρόταση από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών για την απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στο πρόσωπο μου έγινε με συντριπτική, καθολική σχεδόν πλειοψηφία. Το Τμήμα Χημείας με συγκίνησε βαθύτατα για τη πρωτοβουλία και την ένθερμη πρόταση..

Ζήτησα να απευθυνθώ στη Σύγκλητο, στη συνεδρίαση της στις 18/9/2025, για να με γνωρίσουν τα νέα μέλη της και ιδιαίτερα για να ευχαριστήσω δημόσια το Τμήμα Χημείας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα για την θερμή υποστήριξη του Έργου μου.

Ένα Εργο συλλογικής προσπάθειας με διεθνείς συνεργασίες στο χώρο της Υγείας και της Εκπαίδευσης που στόχο έχει μια καλύτερη παιδεία και μια καλύτερη κοινωνία.

Ένα έργο που είχα τη τιμή να ηγούμαι με πρωτοβουλίες μου, με Όραμα, με επιμονή και με αποτελέσματα τα οποία πρόβαλλαν και προβάλλουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και τη Χώρα μας διεθνώς.

Ένα Έργο το οποίο ήταν για μένα μια Αποστολή στην Υπηρεσία των φοιτητών μας και του κοινωνικού συνόλου και το οποίο έχει την υποστήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Μόνο θα σας αναφέρω ότι η ερευνητική μου ομάδα είναι η πρώτη και μοναδική στη χώρα και παγκόσμια που έχει δικό της εργαστηριακό προϊόν με ιδιότητες εμβολίου σε κλινικές δοκιμές για νευρολογική ασθένεια που ταλαιπωρεί εκατομμύρια συνανθρώπους μας.

Η έρευνα είναι σε συνεργασία με τη παγκοσμίου κύρους και φημης καθηγήτρια κα Αποστολοπούλου στην Αυστραλία και είναι η πρώτη φορά που φαρμακευτικη έρευνα στην Ελλάδα έλαβε έγκριση Κλινικών Δοκιμών για δικό της εργαστηριακο προϊόν.

Είναι για μένα και τους συνεργάτες μου - μετά από τριάντα χρόνια έρευνας και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης κλινικής φάσης- η απόλυτη αμοιβή και η απόλυτη ικανοποίηση και επιβράβευση δική μου και των συνεργατών μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας για αυτό το έργο και για αυτό τον ιερό σκοπό.

Είναι επίσης μια επιβράβευσή του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών καθώς από αυτούς τους χώρους ξεκίνησε η έρευνα η οποία οδήγησε σε κλινικές δοκιμές για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παγκόσμια για τη συγκεκριμένη μελέτη και ασθένεια.

Αισθάνομαι πράγματι πολύ ευγνώμων, πολύ ευλογημένος και πολύ υπερήφανος που συνέβαλλα σε σημαντικούς σταθμούς της διαδρομής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Παιδείας στη Χώρα μας.

Επιθυμώ να αναφερθώ εν τάχει σε σημαντικούς σταθμούς οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμα τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ξεχωρίζω τα εμβληματικά συνέδρια Ιατρικής Χημείας τα οποία οργάνωνα ετήσια, επί εικοσαετία, ως Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ιατρική Χημεία με προσκεκλημένους παγκοσμίου κύρους ερευνητές μεταξύ των οποίων έξι κάτοχοι Nobel, ένας των οποίων ο James Watson, βραβευμένος με τον Francis Crick για την ανακάλυψη της Διπλής Έλικας του DNA.

Τα συνέδρια πραγματοποιούνταν σε κατάμεστα αμφιθέατρα και τα διοργανώναμε για να δίνουμε πρότυπα στους φοιτητές μας και για να συνδέουμε το πανεπιστήμιο με την κοινωνία. Τα συνέδρια ήταν συνδιοργάνωση των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και ήταν αφιερωμένα στους φοιτητές μας.

Επίσης ξεχωρίζω σαν σημαντικό σταθμό τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) προϋπολογισμού 240.000.000 Ευρώ, το οποίο συστάθηκε το 2016 για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα με αφορμή πρωτοβουλία μου.

Είχα τη τιμή να συμβάλω καταλυτικά στη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ. Ήταν πρωτοβουλία μου να απευθυνθώ αρχικά στους Νομπελίστες Hausen και Watson και εν συνεχεία σε 15 κατόχους Nobel να υποστηρίξουν την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης για τη χώρα οι οποίοι και το έκαναν.

Η υποστήριξη υπήρξε με επιστολή των στην τότε Ευρωπαϊκή Ηγεσία η οποία ανταποκρίθηκε θετικά και άμεσα. Για την ιστορία, την επιστολή συνέγραψα από κοινού με τον καθηγητή Hausen και μετά από παρότρυνση του.

Ο καθηγητής Hausen ήταν το τιμώμενο πρόσωπο σε δύο συνέδρια Ιατρικής Χημείας το 2012 και 2018, αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών και τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υποστήριξη της χώρας μας,

Τα παραπάνω συνοψίζουν λαμπρές σελίδες της ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτυπώνονται σε δύο εξαιρετικές εκδόσεις, με τίτλους, “ Η Ελλάδα Τιμά τον James Watson” και “Προϊστορία της σύστασης του ΕΛΙΔΕΚ ”.

Την μνημειώδη έκδοση για τον Watson προλογίζει η Ακαδημία Αθηνών και πολλά μέλη της, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και διακεκριμένες προσωπικότητες των Βιοεπιστημών και της Ελληνικής Κοινωνίας.

Ευχαριστώ όλους που συνεβαλλαν, ιδιαίτερα τους φοιτητές μου που με ενέπνεαν, την Οικογένεια μου, το Τμήμα Χημείας και το Πανεπιστήμιο Πατρών τα οποία μου προσέφεραν το πλαίσιο και το κατάλληλο περιβάλλον για τις πρωτοβουλίες μου και για όλο αυτό το σπουδαίο έργο που έχει παραχθεί.

Ευχαριστώ επίσης την Ακαδημία Αθηνών η οποία υποστήριζε και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες μου και το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο μου.

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα της προσφοράς μου στη παιδεία και κοινωνία η οποία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη των φοιτητών μου και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Γιάννης Ματσούκας

Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών