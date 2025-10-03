Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την εμφάνιση drones

«Κατέβασε ρολά» το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου εξαιτίας της εμφάνισης drones το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή με συνέπεια να αναστείλει τη λειτουργία του, να ακυρωθούν 17 πτήσεις και να ταλαιπωρηθούν σχεδόν 3.000 επιβατών.

Συνολικά 15 πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο κατευθύνθηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Μετά από αυτό η διοίκηση του αεροδρομίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

Επί του παρόντος, οι γερμανικές αρχές δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν για την ομαλή λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προαναγγελθεί ακυρώσεις στο σάιτ του αεροδρομίου του Μονάχου.