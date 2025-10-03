Times of Israel: Η Χαμάς αναμένεται να απαντήσει θετικά στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Η Χαμάς θα απαντήσει «θετικά» στην πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά αλλαγών, δήλωσε την Πέμπτη στους Times of Israel μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις, προσθέτοντας ότι η απάντηση θα μπορούσε να έρθει μέσα σε λίγες ώρες.

Η πηγή δήλωσε ότι Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές συνομιλίες με ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα σχετικά με το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόταση και οι αραβικές χώρες έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.

Η πηγή ανέφερε ότι οι τροποποιήσεις που ζητάει η Χαμάς θα θα αποσκοπούν να μετριάσουν ορισμένους όρους της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής τρομοκρατικής ομάδας.

Ο Νετανιάχου κατάφερε να εξασφαλίσει αλλαγές που επιβραδύνουν και περιορίζουν την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, επιπλέον αυστηροποιώντας τις απαιτήσεις σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Η πρόταση των ΗΠΑ απαιτεί από την τρομοκρατική ομάδα να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατάει εντός 72 ωρών, να αφοπλιστεί και να μην έχει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Θα τερματίσει επίσης τον πόλεμο και θα δει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις να αποσύρονται σταδιακά από τη Γάζα, για να αντικατασταθούν από μια διεθνή δύναμη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δίνει στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει και ότι υπάρχει μικρό περιθώριο για πρόσθετες διαπραγματεύσεις.

Το BBC ανέφερε την Πέμπτη ότι ο de facto ηγέτης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας υπέδειξε στους μεσολαβητές ότι αντιτίθεται στο σχέδιο Τραμπ.

Η ανώνυμη αναφορά ανέφερε ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ο οποίος προηγουμένως διοικούσε την Ταξιαρχία της Πόλης της Γάζας, πιστεύει ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί για να εξαλείψει τη Χαμάς, ανεξάρτητα από το αν αυτή υποστηρίζει την πρόταση. Ως εκ τούτου, είναι έτοιμος να συνεχίσει να πολεμά το Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ του BBC μεταδόθηκε αφού ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Associated Press την Τετάρτη ότι ορισμένα σημεία της πρότασης είναι απαράδεκτα και πρέπει να τροποποιηθούν, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Είπε ότι η επίσημη απάντηση θα δοθεί μόνο μετά από διαβουλεύσεις με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στους Times of Israel ότι το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, έχει έρθει σε επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με την τροποποίηση τμημάτων του σχεδίου.