Απορρίφθηκε η αίτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης

Απορρίφθηκε ως «απαράδεκτη» η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση (ή τη μη επανατοποθέτηση) των έργων του Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Εθνική Πινακοθήκη σε χτεσινή (1/10) ανακοίνωσή της, «δημοσιεύθηκε την 29.09.2025 η υπ' αριθ. 168/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η αρχηγός πολιτικού κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση, άλλως τη μη επανατοποθέτηση των έργων τέχνης του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την περιοδική έκθεση με τίτλο "Η Σαγήνη του Αλλόκοτου", η οποία φιλοξενήθηκε από 22.01.2025 έως 30.09.2025 στο κεντρικό κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης».