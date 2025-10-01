Ποια 5 ζώδια θα δουν τον Οκτώβριο να τους χαμογελά;

Πέντε ζώδια θα έχουν τα καλύτερα ωροσκόπια τον Οκτώβριο του 2025, έναν μήνα που ξεκινά δυναμικά με τον Ερμή να εισέρχεται στον Σκορπιό στις 6 του μηνός, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που επικοινωνούμε.

Τα πράγματα θα διαφέρουν αρκετά σε σχέση με την πιο παιχνιδιάρικη ενέργεια του Ερμή στον Ζυγό, καθώς οι συζητήσεις γίνονται πιο σοβαρές. Η Πανσέληνος στον Κριό την ίδια μέρα θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε ένα νέο ταξίδι αυτογνωσίας. Μαζεύουμε τα κομμάτια μας μετά την έντονη επιρροή του Κρόνου στον Κριό και επιστρέφουμε στην αναζήτηση της ριζοσπαστικής αγάπης για τον εαυτό μας.

Στις 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό, ενισχύοντας τις σχέσεις και τις συνεργασίες μας. Είναι μια περίοδος για κοινωνικοποίηση και ερωτικά ανοίγματα, ειδικά με τον Πλούτωνα στον Υδροχόο να επιστρέφει σε ορθή πορεία την ίδια ημέρα. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 μάς προετοιμάζει να δουλέψουμε με υπευθυνότητα, καθώς η παρορμητική ενέργεια μας διδάσκει πειθαρχία και σταθερότητα. Η εποχή του Σκορπιού ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, ενώ ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη στις 29, θυμίζοντάς μας για ακόμη μία φορά τη σημασία των φιλιών και της αλληλοϋποστήριξης.

Τα παρακάτω ζώδια θα βιώσουν έναν όμορφο Οκτώβριο, καθώς θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, να χτίσουν εμπιστοσύνη και να ανακτήσουν τη δύναμή τους.

Ο Οκτώβριος θα είναι ένας υπέροχος μήνας για 5 ζώδια

Ζυγός,

Τοξότης,

Υδροχόος,

Σκορπιός,

Δίδυμος

Ζυγός

Ζυγέ, ο Οκτώβριος ξεκινά με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, ανοίγοντας μπροστά σας ένα νέο και συναρπαστικό ταξίδι. Η εποχή του Ζυγού μπορεί να μοιάζει μαγευτική, ειδικά μετά την ένταση της περιόδου των εκλείψεων που μόλις περάσαμε. Στις 6 Οκτωβρίου, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό, διευκολύνοντας την επικοινωνία με τους συντρόφους σας στην αγάπη και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Αν μοιράζεστε οικονομικούς πόρους, αυτό θα μπορούσε να γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης τις επόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ημέρα, η Πανσέληνος στον Κριό θα σας δείξει τα στοιχεία που χρειάζεστε για να ενδυναμώσετε όλες τις σχέσεις σας, ειδικά μετά τη διέλευση του Κρόνου στον Κριό. Να είστε πιο προσεκτικοί και συμπονετικοί με τους γύρω σας. Η Αφροδίτη θα χαρίσει χαρά στο ζώδιό σας από τις 13 του μήνα, ενώ η όψη της με τον Πλούτωνα μπορεί να ας φέρει νέες προοπτικές στις σχέσεις σας και τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

Η Αφροδίτη βοηθά στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής σας και σας επιτρέπει να κατανοήσετε ότι μια σχέση δεν καθορίζει ποιοι είστε, ενώ η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας στις 21 του μήνα σας επιτρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την αριστεία. Δώστε τον καλύτερό σας εαυτό, να είστε προσεκτικοί με την ενέργειά σας και ζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε.

Όταν ο Ήλιος εισέλθει στον Σκορπιό στις 22 του μήνα, αναλογιστείτε την προσωπική σας μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών. Ο Οκτώβριος σας δείχνει πώς να ανθίσετε αφού περάσετε μέσα από μια καταιγίδα. Αξιοποιήστε όσα έχετε μάθει και θα δείτε πώς θα εκπλήξετε τον εαυτό σας.

Τοξότης

Τοξότες, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό στις 6 του μήνα, σηματοδοτώντας την αρχή ενός καταπληκτικού μήνα για εσάς, καθώς θα σας βοηθήσει να γίνεται πιο υπομονετικοί με τα λόγια σας αντί να εκράζεστε υπερβολικά τολμηρά απέναντι στους άλλους.

Η Πανσέληνος στον Κριό στις 6 του μήνα φωτίζει τον τομέα των σχέσεών σας, δείχνοντάς σας ότι είναι καιρός να αφήσετε το παρελθόν πίσω και να εστιάσετε στο παρόν. Η αγάπη μπορεί να πληγώνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσετε την καρδιά σας στους άλλους.

Ο Κρόνος στον Κριό θα συνεχίσει να σας διδάσκει γιατί είναι σημαντικό να θέτετε όρια, και αυτή μπορεί να είναι επίσης το μάθημα αυτής της Πανσελήνου. Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό στις 13 του μήνα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες φιλίες και κοινωνικές γνωριμίες τις επόμενες εβδομάδες.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 θα επαναλάβει τα μηνύματα που σχετίζονται με τις φιλίες, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος. Θα είναι μια συναισθηματική μετάβαση, που θα σας δείξει πώς οι σχέσεις σας έχουν διαμορφώσει, αλλά και ποιοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά θέλετε στη ζωή σας.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό στις 22 του μήνα, συνδέοντάς σας με θέματα από τις αρχές του μήνα που αφορούν την ξεκούραση και την ανανέωση. Κάντε χρόνο για τον εαυτό σας και να είστε παρόντες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 29 του μήνα, κάτι που μπορεί να σας παρακινήσει να αναπτύξετε τις ικανότητές σας, εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο έργο.

Υδροχόος

Υδροχόοι, είστε από τα ζώδια με τα καλύτερα ωροσκόπια όλο τον μήνα. Ο Ερμής στον Σκορπιό ανοίγει τον χορό των εξελίξεων στις 6 του μήνα, την ίδια ημέρα που η Πανσέληνος πραγματοποιείται στον Κριό. Και οι δύο αυτές αστρολογικές διελεύσεις τονίζουν την προσπάθεια που έχετε καταβάλει για να εδραιώσετε τη θέση σας στο προσκήνιο, και μπορεί να είναι μια περίοδος όπου οι μέντορές σας ή οι δάσκαλοί σας θα εκτιμήσουν τη σκληρή δουλειά σας.

Η ενέργεια του Ζυγού θα είναι συναρπαστική, καθώς φέρνει ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση. Σκεφτείτε να ενταχθείτε σε μια ομάδα, σύλλογο ή να παρακολουθήσετε κάποιο δωρεάν μάθημα για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους. Οι ελεύθεροι μπορεί να δουν αυτή την περίοδο ως μια ευχάριστη ευκαιρία να γνωρίσουν πιθανούς συντρόφους που μοιράζονται τους στόχους και τις αξίες τους.

Ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 13 του μήνα, φέρνοντας μια ανασκόπηση για το τι χρειάζεται να προσαρμόσετε ή ποιες συνήθειες πρέπει να ξεπεράσετε για να προχωρήσετε μπροστά. Στις 21 του μήνα, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό μπορεί να είναι μια περίοδος όπου θα μπορούσατε να δώσετε προτεραιότητα στους ακαδημαϊκούς σας στόχους. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στο σχολείο ή να ξεκινήσετε ένα νέο κεφάλαιο στην εκπαίδευσή σας, αυτή η διέλευση μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμαστείτε για αυτό.

Μπορεί να αποκτήσετε θάρρος να ερευνήσετε ή να εργαστείτε εκ των προτέρων πάνω σε κάτι. Μην αναβάλλετε πράγματα. Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό στις 22 του μήνα, βοηθώντας σας να δείξετε στους άλλους ότι μπορείτε να είστε εξαιρετικός ηγέτης.

Ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη στις 29 του μήνα, δίνοντάς σας ώθηση για να κυνηγήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Με τον Πλούτωνα σε ορθή πορεία, μπορεί να νιώσετε ενδυναμωμένοι να ξεκινήσετε νέα σχέδια ή να βελτιώσετε αυτά που ήδη έχετε.

Σκορπιός

Σκορπιοί, με τον Ερμή να εισέρχεται στο ζώδιό σας την ίδια ημέρα που η Πανσέληνος εισέρχεται στον Κριό, η νέα ενέργεια θα σας υπερφορτίσει, υπενθυμίζοντάς σας την πανοπλία που φοράτε. Και οι δύο αυτές διελεύσεις μπορεί να είναι συναισθηματικά έντονες, οπότε νιώστε ελεύθεροι να διοχετεύσετε την ενέργειά σας σε δραστηριότητες που σας φέρνουν χαρά.

Όταν η Αφροδίτη εισέλθει στον Ζυγό στις 13 του μήνα, τα επίπεδα παραγωγικότητας μπορεί να εκτοξευτούν, καθώς αυτή η αστρολογική διέλευση βελτιώνει τις ικανότητές σας στην έρευνα.

Η εποχή του Ζυγού σας δείχνει πώς να κάνετε πολλαπλές δουλειές ταυτόχρονα και να δίνετε προτεραιότητα στα ουσιώδη. Αν νιώθατε ότι είχατε διάσπαση προσοχής, τώρα μπορείτε να αποκτήσετε πολλή πειθαρχία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στις 13 του μήνα, ο Πλούτωνας επίσης επιστρέφει σε ορθή πορεία, επηρεάζοντας το ζώδιό σας. Η ενέργεια του Πλούτωνα μπορεί να φάνηκε απειλητική τον πρώτο μήνα αυτής της διέλευσης, αλλά τώρα έχετε εξοικειωθεί με τις μεταμορφώσεις που σας περιμένουν.

Ο Πλούτωνας και η Αφροδίτη θα φέρουν επίσης στο φως τα επιτεύγματά σας και τις κατακτήσεις σας τους τελευταίους έξι μήνες. Επαινέστε τον εαυτό σας και μην αγχώνεστε για όσα δεν έχετε ακόμα καταφέρει.

Ο Ήλιος εισέρχεται στο ζώδιό σας στις 22 του μήνα, φέρνοντας μια όμορφη ενέργεια που συνεχίζει να αναδεικνύει τα χαρίσματά σας και τα ταλέντα σας.

Ένα κύμα ηρεμίας και γαλήνης μπορεί να είναι μέρος της ενέργειας στον τομέα των σχέσεών σας. Ο μήνας κλείνει με τον Ερμή να εισέρχεται στον Τοξότη, μια περίοδο που φέρνει προσωπική ανάπτυξη και μάθηση

Ο Ερμής επίσης σας αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνετε για να είστε πιο παρόντες και σίγουροι όσον αφορά τα οικονομικά σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, στις 6 του μήνα, ο Ερμής εισέρχεται στον Σκορπιό και η Πανσέληνος εισέρχεται στον Κριό. Με αυτές τις διελεύσεις, θα εξερευνήσετε τις υπάρχουσες φιλίες σας σε βάθος. Αυτή η πλανητική ενέργεια μπορεί επίσης να σας κάνει πιο συνειδητοποιημένους για τις αλλαγές που πρέπει να κάνετε προχωρώντας, καθώς η Πανσέληνος στον Κριό θα αντηχήσει τα μαθήματα από τη διέλευση του Κρόνου στον Κριό το καλοκαίρι.

Ο Πλούτωνας θα στραφεί σε ορθή πορεία στις 13 του μήνα, την ίδια ημέρα που η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό. Υπάρχει πολλή μαγεία στη σχέση του Πλούτωνα και της Αφροδίτης, καθώς αυτή η όψη μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία σας με τους άλλους κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 του μήνα αντανακλά την ανεξαρτησία, τη δύναμη και τις ηγετικές σας ικανότητες. Ενώ αυτή η ενέργεια μπορεί να φέρει πολλές ρομαντικές ιστορίες από το παρελθόν, είναι επίσης μια περίοδος που μπορείτε να εξερευνήσετε τις δημιουργικές σας προσπάθειες.

Η εποχή του Ζυγού σας εξοπλίζει με καταπληκτικές ιδέες και μεγάλα όνειρα, οπότε προχωρήστε μπροστά και μην αφήσετε τους εσωτερικούς σας κριτές να σας σταματήσουν.

Ο Ήλιος εισέρχεται στον Σκορπιό στις 21 του μήνα, προσφέροντας περισσότερη θριαμβευτική ενέργεια. Πάρτε τα ηνία και μην αφήσετε το φως σας να σβήσει.

Η ενέργεια του Σκορπιού σας κάνει επιμελείς, υπομονετικούς και ασταμάτητους. Αλλά ενώ εργάζεστε μέσα από αυτή τη δυναμική περίοδο, θα λάβετε υποστήριξη στις 29 του μήνα καθώς ο Ερμής εισέρχεται στον Τοξότη, προσθέτοντας πολύ κατανόηση και αντίληψη για το πώς δικτυώνεστε.

Δεχτείτε βοήθεια από τους άλλους και δείτε πόσο πιο μακριά θα πάτε, καθώς συνεχίζετε να ξεπερνάτε προκλήσεις και να αναλαμβάνετε τον έλεγχο της ιστορίας σας.

