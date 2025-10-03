Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντανάσσης, τεσσρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΠΟΝΕΛΗ ΕΤΩΝ 70 Παρακαλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη του, όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η σύζυγος: Παναγιώτα Τα τέκνα: Χρυσοθάλεια, Έλενα Τα αδέλφια: Ανδρέας & Όλγα Μπονέλη, Νικόλαος Ευαγγελάτος & Θεώνη Κατσάμπα-Ευαγγελάτου Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε ετήσιο μνημόσυνο το Σάββατο 4/10/2025 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΩΤ. ΤΡΑΧΑΝΗ ΕΤΩΝ 91 Η σύζυγος: Βασιλική Τα αδέλφια του Τα ανίψια του Οι λοιποί συγγενείς. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο το Σάββατο 4/10/2025 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Κοιμητηρίου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (ΤΙΤΙΚΑΣ) χήρας ΙΩΑΝΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 85 Τα παιδιά της: Αγγελική και Κωνσταντίνος Δαουλτζής, Αλέξιος και Σταυρούλα Βασιλοπούλου Τα εγγόνια της: Γιάννης, Γιάννης, Αφροδίτη, Μαριάνθη Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς. --------------- ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡΥΣ. ΜΠΑΚΑΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΜΠΑΚΑΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑΛΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΚΑΛΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΜΕΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΘΕΟΔ. ΚΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 67 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΚΟΥΛΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2025 & ΏΡΑ 8.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΑΓΊΟΥ ΓΕΡΆΣΙΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΑΛΙΚΗΣ χήρας ΣΩΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΝΕΚΤΑΡΊΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

ΒΑΡΒΑΡΑ χήρα ΒΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΗΣΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΊ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 5-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΘ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ - ΕΤΩΝ 90 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΛΟΥΜΠΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΤΣΑΥΤΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 81) {ΚΟΥΡΕΑΣ} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡ. ΠAΝ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΔΡ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ - ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΥΜΠΙΝΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΑΡΗΤΗ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΕΡΙΑΝΑ, ΣΕΜΙΝΑ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓ. ΒΟΥΛΔΗ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Η ΒΑΦΤΙΣΤΗΡΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΔΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗ ΒΟΥΛΔΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑ ΒΟΥΛΔΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΒΟΥΛΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΒΟΥΛΔΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΝΗΣ χήρας ΝΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 91 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΑΜΟΛΟΧΙΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΠΥΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΡΔΑ - ΕΤΩΝ 72 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΟΛΓΑ, ΣΠΥΡΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΟΛΓΑ, ΑΡΣΙΝΟΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΡΔΑ, ΑΝΝΑ ΚΟΡΔΑ, ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΚΟΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΡΔΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΔΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΤΡΟΥ - ΕΤΩΝ 75 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΚΑΤΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΥ Οι ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. ΛΙΟΠΕΤΑ ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 27 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 81 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΑΠΟ 6,30 π.μ ΕΩΣ 9,30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΑΝΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΙΤΣΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης Ροϊτίκων, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 79) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Θέας Πατρών, τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΙΜΙΛΙΑΣ (χήρας) ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΖΟΥΔΑ) ΕΤΩΝ 80 Παρακαλούμε όλους, όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Τα τέκνα: Αλεξάνδρα & Γεώργιος Μπίρης, Γεώργιος & Παρασκευή Γκοτσοπούλου Τα εγγόνια; Ιωάννης & Κων/να, Χρήστος, Αιμιλία, Χρήστος Οι αδελφοί Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 5 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2025 & ΏΡΑ 9.30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΈΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΈΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΜΠΕΛΤΑ ΕΤΏΝ 82 ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΈΛΘΕΤΕ & ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΝΙΡΙΔΗΣ,

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΕΛΤΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΤΑΣ,

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΤΑΣ,

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ & ΣΟΦΊΑ ΜΠΕΛΤΑ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΛΤΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΙΡΗ ΕΤΩΝ 75 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΑΝΑ ΚΟΤΣΙΡΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΡΕΤΗΣ χήρας ΔΟΝΑΤ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΤΩΝ 75 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΑΟΥΡΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΙΤΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΩΤΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΥΡΤΩ, ΔΟΝΑΤΟΣ, ΘΑΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΡ. ΝΤΕΡΜΑ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΤΕΡΜΑΣ & ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΡΜΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΟΝΔΥΛΩ ΝΤΕΡΜΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΛΕΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 59 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΗΡΑ ΙΕΡΕΩΣ ΝΙΚ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΤΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ. ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ : ΘΕΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com -------------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΛΕΟΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 89 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΙΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΖΙΑ ΕΤΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΖΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΙΑ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΠΑΝ.) ΚΟΖΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (ΒΙΔΟΒΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 84 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr --------------------