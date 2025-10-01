Δυτική Αχαΐα: Ψήφισμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ψήφισμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων εξέδωσε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Ομόφωνο ψήφισμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει πλήξει εκατοντάδες κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, εξέδωσε μετά από πρόταση του Δημάρχου, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στη συνεδρίασή του, την 30η Σεπτεμβρίου 2025, αφού έλαβε υπόψη:

-Την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων, μέχρι στιγμής, σε 117 κτηνοτροφικές μονάδες σε Λακκόπετρα, Λάππα, Μετόχι, Βουπράσιο, Βίδοβα, Σαγαίικα, Λιμνοχώρι, Ράχη και Άραξο

-Την ανυπολόγιστη καταστροφή στον κτηνοτροφικό τομέα από την θανάτωση έως τώρα περισσότερων από 9.000 ζώων

-Τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τις συνέπειες που εξαπλώνονται αλυσιδωτά εκτός από την κτηνοτροφία, στα τοπικά τυροκομεία, στους εργαζόμενους στον τομέα της μεταποίησης και διακίνησης, στις επιχειρήσεις και στα καταστήματα που στηρίζονται στη ρευστότητα της αγροτικής παραγωγής

-Τον κλονισμό της κοινωνικής συνοχής, καθώς κυριαρχούν ο φόβος, η ανασφάλεια και η απογοήτευση για το αύριο

-Τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου και των χωριών μας, καθώς οι κτηνοτρόφοι, οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανή την αγροτική παραγωγή, βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο ολοκληρωτικού αφανισμού

-Την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης και αποτελεσματικής παρέμβασης των αρμόδιων αρχών

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ:

1. Να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις της ζωονόσου στην κτηνοτροφία και στο εισόδημα των παραγωγών

2. Να ζητήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος:

-Την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες κτηνοτρόφους για την κάλυψη των βασικών βιοτικών τους αναγκών των οικογενειών, καθώς έμειναν χωρίς εισόδημα

-Την άμεση και δίκαιη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους, των ζωοτροφών που είχαν προμηθευτεί και την αναπλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος, βάσει του ετήσιου τζίρου τους

-Τη θέσπιση ειδικού προγράμματος απασχόλησης στον Δήμο των πληγέντων κτηνοτρόφων

-Τη χορήγηση μέσω της ΔΥΠΑ μηνιαίου βοηθήματος (αντίστοιχο του επιδόματος ανεργίας) για όσο διάστημα δεν έχουν εισόδημα

-Την αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών τους υποχρεώσεων και το «πάγωμα» των δανειακών τους υποχρεώσεων

-Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς με πρώτο και βασικότερο την πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με μόνιμο κτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό με κατεπείγουσες διαδικασίες. Σκοπός να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εισαγωγές, στην προμήθεια και διακίνηση των ζωοτροφών, στη διακίνηση ζώων, στα σφαγεία και να ληφθούν μέτρα, όπως απολυμάνσεις, δωρεάν χορήγηση απολυμαντικών στους κτηνοτρόφους, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας στην παραγωγή, κλπ.

-Τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου ανασυγκρότησης του κτηνοτροφικού τομέα, με ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης των μονάδων, επιδοτήσεις για την ανασύσταση κοπαδιών και στήριξη της παραγωγής.

-Μακροπρόθεσμη στρατηγική θωράκισης απέναντι σε παρόμοιες κρίσεις.

-Την απαγόρευση του κυνηγιού στο Ν. Αχαΐας, καθώς από τα σκυλιά των κυνηγών υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ευλογιάς.

3. Να εξεταστεί με επιστημονικά κριτήρια η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των κτηνοτρόφων.

4. Να συγκληθεί άμεσα ευρεία σύσκεψη με όλους τους βουλευτές του Ν. Αχαΐας, στους οποίους θα επιδοθεί το παρόν ψήφισμα και θα ζητηθεί η ανοικτή στήριξή τους στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου.

5. Να σταθεί αλληλέγγυο στους κτηνοτρόφους, κάνοντας αποδεκτή την πρόταση του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου για απαλλαγή των πληγέντων κτηνοτρόφων από τα δημοτικά τέλη.

6. Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας για περαιτέρω ενέργειες και δράσεις ενημέρωσης και διεκδίκησης.

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες είναι επείγουσες, το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Αχαΐας δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες που θα κλιμακωθούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων του.