Venture Garden Πάτρα: Ένα νέο κεφάλαιο επιχειρηματικότητας ξεκινά

Η Πάτρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Venture Garden, το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας που έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα σε Αθήνακαι Ηράκλειο. Από το 2014 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία 166 νέων επιχειρήσεων, στην ανάδειξη 429 θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση επενδύσεων ύψους άνω των 5,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Φέτος, το VentureGarden έρχεται στην Πάτρα με στόχο να ενδυναμώσει ανθρώπους που θέλουν να εξελίξουν μια ιδέα σε πράξη. Με κύριο μότο το «Helping People Grow Ideas», το πρόγραμμα δίνει βήμα σε όσους διαθέτουν όραμα και φιλοδοξία να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να αναπτύξουν την ήδη υπάρχουσα.

Η φιλοσοφία του προγράμματος

Η επιχειρηματικότητα αλλάζει συνεχώς. Νέες ανάγκες, νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Το Venture Garden Πάτρα προσφέρει μια εντατική περίοδο εκπαίδευσης πέντε εβδομάδων βασισμένη στο Value Proposition Canvas, με στόχο την κατανόηση των πραγματικών αναγκών της αγοράς και τη βελτίωση της πρότασης αξίας κάθε συμμετέχοντα.

Μετά την εκπαίδευση, ακολουθούν τρεις μήνες mentoring από εξειδικευμένους μέντορες, ώστε κάθε ιδέα να βρει το δρόμο της προς την υλοποίηση.

Η υλοποίηση του Venture Garden Πάτρα στηρίζεται σε έναν ισχυρό συνεργατικό ιστό. Το πρόγραμμα παρέχεται δωρεάν από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Alba και τη SOCIACT, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζει ενεργά η MPDO. Το πρόγραμμα υποστηρίζει το Επιμελητήριο Αχαΐας, το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και ο ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Η συμβολή της MPDO είναι κομβική, καθώς αναλαμβάνει τον επιμελητικό ρόλο στην τοπική εφαρμογή του προγράμματος, συνδέοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας. Με πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη, στον σχεδιασμό επιχειρηματικών εργαλείων και στη διαχείριση επιδοτούμενων δράσεων, η MPDO φροντίζει ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις, αλλά και την κατάλληλη καθοδήγηση για να μετατρέψουν το όραμά τους σε πράξη.

Ένα οικοσύστημα που μεγαλώνει

Η κοινότητα του Venture Garden έχει ήδη αγκαλιάσει χιλιάδες συμμετέχοντες σε όλη την Ελλάδα, με το 55% των αποφοίτων να είναι γυναίκες και μέση ηλικία συμμετοχής τα 34 έτη. Η επιλογή της Πάτρας για την επέκταση του προγράμματος μόνο τυχαία δεν είναι: η πόλη διαθέτει ένα δυναμικό πανεπιστημιακό και επιχειρηματικό οικοσύστημα που μπορεί να τροφοδοτήσει νέες ιδέες και startups.

Αιτήσεις και συμμετοχή

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τον πρώτο κύκλο του Venture Garden Πάτρα θα γίνονται δεκτές έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, ενώ η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από 10 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2025, στους χώρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, χάρη στη στήριξη της Alpha Bank, εθνικού δωρητή του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα και υποβάλετε αίτηση στο venturegarden.gr.