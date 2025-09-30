Φ. Ζαΐμης: «Η Αχαΐα μπορεί να μετατραπεί σε Κέντρο φυσικοθεραπείας»

Κατά τη διάρκεια της ενδιαφέρουσας Ημερίδας με θέμα “Υγιής Γήρανση” στην Πάτρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας 2025, αναδείχθηκε ο ρόλος της φυσικοθεραπείας και ησημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για μια ενεργή και ποιοτική τρίτη ηλικία.

Το όραμα για τη δημιουργία ενός Κέντρου Φυσικοθεραπείας, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά και επιστημονικά πλεονεκτήματα του τόπου μας προς όφελος των πολιτών και της ευρύτερης περιοχής ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Π.Τ. Αχαΐας – Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

«Η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την εκδήλωση αποτελεί ένα θετικό σημάδι, είναι ένα δυνατό μήνυμα ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα έργο με σημαντικά οφέλη στην υγεία, τον τουρισμό και την απασχόληση της περιοχής μας. Υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό, τα Νοσοκομεία και οι επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης τονίζοντας ότι η φυσικοθεραπεία δεν αφορά μόνο όσους έχουν κάποιο τραύμα αλλά κάθε άτομο που θέλει να διατηρήσει το σώμα του υγιές και δυνατόοδεύοντας στην τρίτη ηλικία.

Τη σημασία της συνεργασίας και της στρατηγικής προτεραιότητας που δίνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο ζήτημα της υγιούς γήρανσης υπογράμμισε και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου. Όπως ανέφερε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει θέσει την υγιή γήρανση στις άμεσες προτεραιότητές της, εντάσσοντάς την στο Δίκτυο του One Health. Για εμάς δεν είναι μόνο θέμα υγείας, αλλά και ποιότητας ζωής, κοινωνικής συνοχής και ενεργής συμμετοχής στην καθημερινότητα. Θέλουμε οι πολίτες μας να μεγαλώνουν με αξιοπρέπεια, στήριξη και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να παραμένουν δυναμικοί και αυτόνομοι. Η παρούσα ημερίδα απέδειξε ότι υπάρχει το επιστημονικό υπόβαθρο και η συνεργασία των φορέων για να γίνει πράξη αυτό το όραμα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Π.Τ. ΑΧΑΪΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Γεώργιος Μώρος είπε τα εξής: «Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι η δράση αυτή άφησε ένα θετικό αποτύπωμα για το σύνολο των φυσικοθεραπευτών του Πανελληνίου Συλλόγου που πραγματικά συμβάλουν με την καθημερινή τους εργασία στην προαγωγή της Δημόσιας Υγείας».

Η επιτυχημένη εκδήλωση έγινε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, τη συμμετοχή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ψυχιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ.