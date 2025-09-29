Back to Top
Χαμάς: Αποδοκίμασε το σχέδιο Τραμπ- «Δεν παραδινόμαστε»

Ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με το σχέδιο για την Γάζα

H Χαμάς, αν και δεν έχει λάβει επίσημα το σχέδιο 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ξεκαθάρισε ότι δεν την βρίσκει σύμφωνη.

“Βλέπουμε ότι το σχέδιο εκφράζει περισσότερο την ισραηλινή θέση” τόνισε ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μιρντάουι στο Al Jazeera.

Πρόσθεσε, δε, με νόημα ότι η Χαμάς δεν θα παραδοθεί σε κανέναν αφού στόχοι της είναι “η απελευθέρωση και η ανεξαρτησία”.

Τόνισε, καταληκτικά, ότι το σχέδιο δεν τίποτα περισσότερο “από προσπάθεια καταστολής της διεθνούς δυναμικής και του κύματος αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους”.

#tags Χαμάς Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας

