Γη της ελιάς: Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης

Η επιτυχημένη δραματική σειρά «Γη της ελιάς» που μεταδίδεται καθημερινά στο MEGA, συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με ανατροπές και πολλές εξελίξεις.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από την Τρίτη 30 έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, στις 21:00.

Η συνέχεια της «Γη της ελιάς», που προβάλλεται στο MEGA αναμένεται ακόμη πιο συνταρακτική, καθώς η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο, ενώ η Αριάδνη προχωράει στη δεύτερη φάση της εξωσωματικής.

Γη της ελιάς: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 10ο: Η άφιξη του Μανούσου στη Μάνη ενοχλεί την Ερωφίλη, καθώς αναγκάζεται να βλέπει τον Στάθη στα κρυφά, αλλά ενοχλεί και τον Λυκούργο που θεωρεί ότι ο Μανούσος κρατάει ακόμα κακία για την παλιά βεντέτα κι έχει βάλει στο μάτι τον Παρασκευά που έχει το επίθετό του. Ο Στέφανος συμβουλεύεται την παιδοψυχολόγο σχετικά με την αντίδραση της Μαλένας κι εκείνη τον καθησυχάζει, θεωρώντας πως η ανάκτηση της ομιλίας της είναι ζήτημα χρόνου. Η Ασπασία και η Κούλα εντοπίζουν το πτώμα της Πολυξένης και ειδοποιούν τον Κουράκο, ενώ η Αριάδνη προχωράει στη δεύτερη φάση της εξωσωματικής. Η Ισμήνη ενημερώνει τον Λυκούργο για το σκηνικό που είδε στην Κρήτη και ο Λυκούργος υποψιάζεται ότι ο Μανούσος είναι μπλεγμένος σε παρανομίες. Ο Στέφανος λαμβάνει τα αποτελέσματα του τεστ πατρότητας και βεβαιώνεται πως η Μαλένα είναι παιδί του. Η Κούλα κι ο Γιώργος επισκέπτονται ένα spa στην Καλαμάτα αγνοώντας πως στον ίδιο χώρο βρίσκονται κι ο Δημοσθένης με την Αμαλία. Η Αθηνά επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να εξηγήσει την κατάστασή της στον Ανδρέα και να λήξει τη συνεργασία τους, αλλά εκείνος της κάνει μια αντιπρόταση που την αφήνει άφωνη.

Επεισόδιο 11ο: Η Αθηνά συμφωνεί με τον Ανδρέα να μετακομίσει μαζί του στις Βρυξέλλες και το μόνο που μένει είναι να πείσει γι΄ αυτή την αλλαγή στη ζωή τους και τη Φιλιώ. Η Κούλα με τον Λεοντιάδη και ο Δημοσθένης με την Αμαλία κάνουν διακοπές στο ίδιο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον και να αποκαλυφθεί η απιστία του Δημοσθένη στην Ασπασία. Στο μεταξύ, ο Κουράκος συνεχίζει την έρευνα για να βρει τον δολοφόνο της Πολυξένης. Η Φιλιώ, που είναι τιμωρημένη, αντιδρά πολύ άσχημα και απρόβλεπτα. Η Μαργαρίτα τηλεφωνεί απελπισμένη στην Αθηνά και της το λέει. Ο Στέφανος ενημερώνεται από τον Λυκούργο για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να αναγνωρίσει τη Μαλένα ως κόρη του. Η Αθηνά και ο Ανδρέας συνειδητοποιούν ότι τα σχέδια που έκαναν είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Η Άννα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος από τους βιαστές της. Ο Βαρώτσος ζητάει από την Ιουλία να διαλύσουν τον συνεταιρισμό και η Μαλένα, ακόμα μια φορά με μια αντίδρασή της θα εκπλήξει τον Στέφανο.

Γη της ελιάς: Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 12ο: Η Αθηνά επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη, αφού θέλει να είναι δίπλα στη Φιλιώ. Έτσι, μητέρα και κόρη ξεκινούν να αποκαθιστούν τη σχέση τους. Με τσαμπουκά η Ερωφίλη διώχνει τον Μανούσο από τη Μάνη, αφού είναι σίγουρη ότι ο Αντώνης τον έστειλε εκεί για να την παρακολουθεί. Το μένος της Μαριάννας φουντώνει όλο και περισσότερο, με αποτέλεσμα να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του Ανδρέα. Αργότερα, ενώ την έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία τη συλλαμβάνει για εμπρησμό και φθορά ξένης περιουσίας. Ο άνθρωπος που παρακολουθεί τον Στέφανο και τη Μαλένα δολοφονείται έξω από το σπίτι τους κι αμέσως ο Στέφανος καταλαβαίνει ότι ήταν ο άντρας που ζωγράφιζε η Μαλένα τόσο καιρό. Η Αλεξάνδρα αναθέτει στον Μανώλη να ερευνήσει αν το DNA της Χριστιάνας είναι ίδιο μ’ αυτό του μωρού που υιοθέτησαν. Μια επεισοδιακή συνάντηση γίνεται στο ξενοδοχείο όπου βρίσκονται η Κούλα, ο Λεοντιάδης, ο Δημοσθένης και η Αμαλία. Το αρκουδάκι της Μαλένας φαίνεται πως κρύβει ένα «μυστικό» μέσα του που σχετίζεται άμεσα με τη μητέρα της. Ένας ψαράς εντοπίζει πτώμα στη θάλασσα και η αστυνομία πιστεύει ότι μπορεί να είναι ο Αποστόλης, οπότε ζητά από την Άννα και την Αναστασία να το αναγνωρίσουν

Γη της ελιάς: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 13ο: Ο Δημοσθένης βάζει την Κούλα να ορκιστεί ότι δεν θα μιλήσει στην Ασπασία για την Αμαλία, ενώ εκείνη νιώθει αφόρητες τύψεις απέναντι στη φίλη της και την αποφεύγει. Ο Κουράκος προειδοποιεί τον Στέφανο πως από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τη μικρή και να παρατηρεί κάθε κίνηση, μιας και η μητέρα της φέρεται να είναι μπλεγμένη με τον υπόκοσμο. Η Ιουλία επιστρέφει μόνιμα στη Μάνη και η Ερωφίλη ανησυχεί μήπως επανασυνδεθεί με τον Στάθη. Στη Μάνη, όμως, καταφθάνει αιφνιδιαστικά και ο Αντώνης, ο οποίος υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει με τη γυναίκα του. Ο Μιχάλης επιστρέφει προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του Αποστόλη, ενώ η Άννα και η Αναστασία είναι απαρηγόρητες. Ο Ανδρέας συναντιέται με τον Λυκούργο για να διευθετήσει τη λήξη της συνεργασίας του με την Αθηνά και, παράλληλα, ζητά μια μεγάλη χάρη που δεν θέλει να μαθευτεί ακόμα. Ο Στέφανος προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για το παρελθόν της Μαλένας, αλλά η μικρή έχει άλλες εντολές από τη μαμά της και κρατάει επίμονα το στόμα της κλειστό.