Το Κάλλιο “ξεπροβάλλει” ξανά…

Ένα φάντασμα του παρελθόντος αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.
Το χωριό Κάλλιο, που εγκαταλείφθηκε το 1980 για να δημιουργηθεί η λίμνη, βγήκε στην επιφάνεια λόγω της δραματικής υποχώρησης της στάθμης των υδάτων.
*φωτογραφίες eurokinissi
