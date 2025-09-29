Το Κάλλιο “ξεπροβάλλει” ξανά…

Ένα φάντασμα του παρελθόντος αναδύθηκε από τα νερά της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.

Το χωριό Κάλλιο, που εγκαταλείφθηκε το 1980 για να δημιουργηθεί η λίμνη, βγήκε στην επιφάνεια λόγω της δραματικής υποχώρησης της στάθμης των υδάτων.

*φωτογραφίες eurokinissi