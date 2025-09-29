Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

«Διεκδικούμε και απαιτούμε την απόσυρση του νέου απαράδεκτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης, που αποτελεί προαναγγελία μεγαλύτερων δεινών για την εργατική τάξη της χώρας μας» αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας:

Διεκδικούμε και απαιτούμε την απόσυρση του νέου απαράδεκτου νομοσχεδίου της κυβέρνησης,που αποτελεί προαναγγελία μεγαλύτερων δεινών για την εργατική τάξη της χώρας μας. Με τους σχεδιασμούς της η κυβέρνηση προς εξυπηρέτηση της μεγαλοεργοδοσίας, πατώντας στις οδηγίες της Ε.Ε. για 13ωρη εργασία και γενικευμένη ευελιξία, μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους, που θα πρέπει να δουλεύουν «ήλιο με ήλιο», επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη απαράδεκτες συνθήκες, που επικρατούν στους χώρους δουλειάς, εξαιτίας της συνολικής αντεργατικής πολιτικής, που έχουν ψηφίσει όλες οι αστικές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συμπληρώνει τους υπόλοιπους αντεργατικούς νόμους, ειδικά τους Νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που κατάργησαν το 8ωρο και επέβαλαν τη 13ωρη εργασία υλοποιώντας τις Ευρωενωσιακές Οδηγίες ξηλώνοντας επί της ουσίας βασικά εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, που είχαν κατακτηθεί κάτω από την επίδραση μεγάλων αιματηρών αγώνων των τελευταίων δεκαετιών.

Ο, τι περιγράφεται λοιπόν ως «κανονικότητα» στην Οδηγία της Ε.Ε., οδηγεί τους εργαζόμενους στην κόλαση των 13 ωρών δουλειάς καθημερινά. Η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου είναι ξεκάθαρη: περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, με ωράριο εργασίας ευέλικτο στα μέτρα που καθορίζουν τα business plans της μεγαλοεργοδοσίας. Στο βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα, για εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς κάθε χρόνο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, εξαθλιώνει περαιτέρω τους εργαζόμενους και συνολικά τον λαό εντείνοντας την επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, για να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις της αστικής τάξης σε ευθυγράμμιση μάλιστα με τις εξελίξεις, που αφορούν την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, η οποία απαιτεί «πολεμικούς» ρυθμούς στη δουλειά και στην παραγωγή, και πάλι για τα κέρδη και τις επενδύσεις των καπιταλιστών στους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας.

Όμως οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές, δεν αρκούνται σε ένα πιάτο φαΐ, όπως αρκούν τα καύσιμα στα αυτοκίνητα ή η ενέργεια στις μηχανές για να δουλεύουν ασταμάτητα. Δικαίωμα τους είναι να έχουν ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Να περνούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους, να μοιράζονται τις χαρές και τις αγωνίες τους, να πηγαίνουν διακοπές με την οικογένεια τους. Είναι πρόκληση την περίοδο της Τεχνικής Νοημοσύνης και των μεγάλων δυνατοτήτων, που προσφέρει η ανάπτυξη της γνώσης και της επιστήμης, όπου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λιγότερο και να αμείβονται καλύτερα, να παρουσιάζεται ως εκσυγχρονισμός αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας, που διαλύει όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Η κυβέρνηση για να υποστηρίξει το νέο αντεργατικό τερατούργημα και να αποσπάσει τη συναίνεση των εργαζομένων καταφεύγει σε επιχειρήματα ότι δήθεν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ζητάνε να κατοχυρωθεί το “δικαίωμά τους“ στη 13ωρη δουλειά. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ελεύθερη επιλογή των εργαζομένων, αλλά για επιβολή, που είτε θα την ασκεί απευθείας ο εργοδότης, είτε θα επιβάλλεται από την ασφυκτική πίεση της ασκούμενης αντιλαϊκής πολιτικής, τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια κ.τ.λ. Η δική μας δύσκολη πραγματικότητα και οι ανάγκες μας έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική, που θέλουν να επιβάλουν η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

-Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβής, που αντιστοιχούν στο σήμερα για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και όχι όπως δούλευαν οι παππούδες μας πριν 100χρόνια.

-Απαιτούμε 7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας.

-Απαιτούμε ασφάλεια και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Να πηγαίνουμε γεροί στην δουλειά και να γυρίζουμε γεροί στο σπίτι μας.

-Απαιτούμε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

-Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο όπως και να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλουν την διαρκή ευελιξία.

Δεν έχουμε αυταπάτες για κυβερνητικούς σωτήρες, δεν εφησυχάζουμε, γυρνάμε την πλάτη στην ΓΣΕΕ, που καμία σχέση δεν έχει με τους αγώνες των εργατών.

Αποτελεί ντροπή για όλη την εργατική τάξη η στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, που ψάχνει να βρει θετικά στο νομοσχέδιο, που ομολογεί ότι συμφωνεί με την ευελιξία, με τη ζωή λάστιχο και τα εξαντλητικά ωράρια αρκεί αυτή να έχει την υπογραφή των εργατοπατέρων. Σε αυτό το σημείο έχει καταντήσει τα συνδικάτα η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, να μην έχουν κανένα λόγο για το ωράριο και τις ημέρες εργασίας, τους μισθούς, τις συμβάσεις, αφού κυριαρχεί το δίκιο και η δύναμη του εργοδότη. Η ίδια η ζωή επιβεβαίωσε όμως ότι, όπου υπάρχουν ισχυρά ταξικά συνδικάτα με συσπειρωμένους τους εργαζόμενους, η πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας «πάει στον κουβά».

Το ταξικό εργατικό κίνημα μπορεί να ανατρέψει αυτά τα αντεργατικά δεδομένα σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου

Η επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας την 1 η Οκτώβρη είναι στα χέρια των εργαζομένων και των συνδικάτων, που όλα αυτά τα χρόνια όρθωσαν το αγωνιστικό του ανάστημα απέναντι σε αντεργατικούς σχεδιασμούς, που αποτέλεσαν ορόσημο στην όξυνση της επίθεσης κυβέρνησης κι εργοδοσίας απέναντι σε δικαιώματα και κατακτήσεις δεκάδων χρόνων.