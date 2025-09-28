Back to Top
Σκηνικό πυρκαγιάς στα ορεινά της Πάτρας λόγω... κακοκαιρίας! ΦΩΤΟ

Γιάννης Πομώνης

Η χαμηλή νέφωση στα ορεινά της Πάτρας θύμισε το απόγευμα της Κυριακής, τις πυρκαγιές του Αυγούστου

Η χαμηλή νέφωση στα ορεινά της Πάτρας θύμισε το απόγευμα της Κυριακής, τις πυρκαγιές του Αυγούστου.

Το χαμηλό βαρομετρικό που έχει καλύψει τον ουρανό και πάνω από την Αχαϊκή πρωτεύουσα έχει δημιουργήσει ένα όχι και τόσο συνηθισμένο σκηνικό στη νότια πλευρά της πόλης ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Δείτε φωτογραφίες από Βουντενη, Καστρίτσι και Μποζαΐτικα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κακοκαιρία

