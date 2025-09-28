Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι μετά τον βομβαρδισμό του Κιέβου- «Το παίζει ήρωας για τα μάτια των Ευρωπαίων χρηματοδοτών»

Σε μια από τις μεγαλύτερες νυχτερινές επιδρομές, η Ρωσία στοχοποιεί την ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται τα καταφύγια, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο και η διαπραγματευτική της θέση χειροτερεύει. Ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Axios, αναφέρθηκε σε πιθανές επιθέσεις ενάντια σε κέντρα εξουσίας όπως το Κρεμλίνο, δηλώνοντας πως «πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια». Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι «ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που τώρα λειτουργούν ως φέρουσες δομές, ότι είναι ένας τόσο γενναίος στρατιώτης». «Στο μεταξύ, η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει το αντίθετο. Κάθε ημέρα που περνά, η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται αμείλικτα. Και κάθε ημέρα οι διαπραγματευτικές θέσεις της Ουκρανίας επιδεινώνονται αμείλικτα». Η Ρωσία ελέγχει 114.918 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχει καταλάβει 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικών εδαφών τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState. Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του Κρεμλίνου της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Παβέλ Ζαρούμπιν, πώς το Κρεμλίνο θα αντιλαμβανόταν μία επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ απάντησε ότι «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε καν αυτό». Σφοδρός βομβαρδισμός στο Κίεβο Εν τω μεταξύ, η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σε από τις επιθέσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια από την έναρξη του πολέμου. Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Sofiivska Borschahivka, a quiet Kyiv suburb. Now one street nearly gone. Russia isn’t fighting NATO “expansion.” It’s fighting Ukraine’s existence. <a href="https://t.co/nMhBphEAEu">pic.twitter.com/nMhBphEAEu</a></p>— Maria Avdeeva (@maria_avdv) <a href="https://twitter.com/maria_avdv/status/1972164644187062277?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Μόσχα, από τη μεριά της, ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών. «Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα από αέρα και θάλασσα με όπλα υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς αλλά και με drones εναντίον εγκαταστάσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς και εναντίον υποδομών στρατιωτικών αεροδρομίων», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες. «Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A massive Russian attack on Ukraine lasted for more than 12 hours. Savage strikes, a deliberate, targeted terror against ordinary cities – nearly 500 attack drones and over 40 missiles, including Kinzhal missiles. This morning, Russian-Iranian “shaheds” are again in our skies.… <a href="https://t.co/fshvsbMkIg">pic.twitter.com/fshvsbMkIg</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1972198116045488371?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p>Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών δήλωσαν ότι το 12χρονο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό στα ερείπια πενταώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Σολιμιάνσκι ενώ δύο ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καρδιολογικό ινστιτούτο στην ίδια περιοχή.</p> <p>Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» αεροπορική επίθεση στη χώρα με εκατοντάδες πυραύλους και drones.</p>

Російські війська вкотре обстріляли Київ. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Наразі відомо про 4 загиблих. Інформація уточнюється. Тривають аварійно-рятувальні роботи pic.twitter.com/Vk7sXt4ZTf — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 28, 2025

<p>Σε ανάρτηση στο Χ, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι η επίθεση τονίζει την ανάγκη για περισσότερες τιμωρητικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας προκειμένου να αναγκασθεί να σταματήσει την επιθετικότητα της. «Ο Πούτιν πρέπει να νιώσει τον κίνδυνο της συνέχισης αυτού του πολέμου –προσωπικά για τον ίδιο, τις τσέπες των φίλων του, την οικονομία και το καθεστώς του», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο <a href="https://www.thebest.gr/tag/1608-blantimir-poutin">Βλαντίμιρ Πούτιν</a>. «Αυτό είναι που μπορεί να τον κάνει να σταματήσει αυτό τον παράλογο πόλεμο».</p> <p>Αρκετές άλλες περιοχές χτυπήθηκαν στην επίθεση, με τουλάχιστον 16 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, να τραυματίζονται στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.</p> <p>Στα δυτικά της Ουκρανίας, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την αεροπορία της «προληπτικά», ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών drones καθώς και τριών μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.</p>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Time to wake up, and we still haven’t slept.<br><br>Kyiv — shaken by endless explosions all night. Dozens of russian drones still above.<br><br>Call it what it is: not war, but state-sponsored terror against civilians.<br><br>Sadly, heavy damage and injuries have been reported. <a href="https://t.co/5dYXJMHP4c">pic.twitter.com/5dYXJMHP4c</a></p>— UAVoyager (@NAFOvoyager) <a href="https://twitter.com/NAFOvoyager/status/1972161208431399132?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>