Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο- Μειώνει τον χρόνο ταξιδιού από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά

Εντυπωσιακά πλάνα της γέφυρας
Η Κίνα προχώρησε σήμερα στα επίσημα εγκαίνια της υψηλότερης γέφυρας στον κόσμο, της Huajiang Grand Canyon Bridge, στην ορεινή επαρχία Γκουιζού, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στη σύγχρονη μηχανική.
Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη θρυλική Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα, η γέφυρα διασχίζει το εμβληματικό Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ — γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης» — και αναμένεται να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις στην περιοχή.
Το έργο, που ολοκληρώθηκε σε μόλις τρία χρόνια, μειώνει τον χρόνο διαδρομής από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα σε μία από τις πιο δύσβατες περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας.
«Θα βελτιώσει σημαντικά την περιφερειακή συνδεσιμότητα και αποτελεί ένα έργο-ορόσημο που αναδεικνύει την καινοτομία της Κίνας», δήλωσε ο Zhang Yin, επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών.
Η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε «χώρα των γεφυρών», έχοντας κατασκευάσει περισσότερες από 30.000 γέφυρες, ανάμεσά τους τρεις από τις ψηλότερες στον κόσμο. Σήμερα κατέχει σχεδόν τις μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εικόνα της Κίνας ως παγκόσμιου ηγέτη στις υποδομές.
