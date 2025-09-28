Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο- Μειώνει τον χρόνο ταξιδιού από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά

Η Κίνα προχώρησε σήμερα στα επίσημα εγκαίνια της υψηλότερης γέφυρας στον κόσμο, της Huajiang Grand Canyon Bridge, στην ορεινή επαρχία Γκουιζού, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στη σύγχρονη μηχανική.

Η εντυπωσιακή κατασκευή υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν, σχεδόν εννέα φορές ψηλότερα από τη θρυλική Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο. Με συνολικό μήκος 2.890 μέτρα, η γέφυρα διασχίζει το εμβληματικό Μεγάλο Φαράγγι του Χουατζιάνγκ — γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης» — και αναμένεται να μεταμορφώσει τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Το έργο, που ολοκληρώθηκε σε μόλις τρία χρόνια, μειώνει τον χρόνο διαδρομής από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, ενισχύοντας σημαντικά τη συνδεσιμότητα σε μία από τις πιο δύσβατες περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας.