Telegraph: Ο βασιλιάς Κάρολος επηρέασε τον Τραμπ και «γύρισε το κλίμα» για την Ουκρανία

Σημαντική στροφή στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον πόλεμο της Ουκρανίας αποδίδει η Telegraph στις ιδιωτικές συναντήσεις που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον βασιλιά Κάρολο κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά τις συνομιλίες αυτές ο Τραμπ άρχισε να βλέπει πιο θετικά τις δυνατότητες της Ουκρανίας να κερδίσει τον πόλεμο. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, υπογράμμισε ότι τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνέβαλαν στην αλλαγή κλίματος.

Λίγες μέρες αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της, διαφοροποιούμενος από την προηγούμενη θέση του πως το Κίεβο θα έπρεπε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για να επιτευχθεί ειρήνη.

Το αίτημα Ζελένσκι για Tomahawk

Η Telegraph αποκαλύπτει ακόμη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ την αποστολή πυραύλων Tomahawk με δυνατότητα πλήγματος στη Μόσχα, εκτιμώντας πως μια τέτοια κίνηση θα πίεζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι για πρώτη φορά ένιωσε «ανοιχτή και θετική στάση» από την Ουάσινγκτον απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο αίτημα.

Έπαινοι για τον Βρετανό μονάρχη

Ο Τραμπ, γνωστός για τη φιλομοναρχική του διάθεση, εξήρε τον βασιλιά Κάρολο αποκαλώντας τον «πολύ ξεχωριστό άνθρωπο». Αμερικανικές διπλωματικές πηγές θεωρούν ότι η αλλαγή στάσης του προέδρου απέναντι στην Ουκρανία συνιστά θετική εξέλιξη για την πορεία του πολέμου και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.