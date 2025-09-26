Πάτρα: Μία σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων

Στο πλαίσιο του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού»
Ολοκληρώνεται η ανάδειξη και δημιουργική αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου των Παλαιών Σφαγείων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Στο πλαίσιο του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού», φτάνει στο τέλος της η κατασκευή μιας σύγχρονης και ασφαλούς παιδικής χαράς στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων, η οποία θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση μπαστάκων στο νότιο τμήμα, συνδέοντας το παιχνίδι με την καρναβαλική παράδοση της πόλης της Πάτρας!
Η νέα υποδομή περιλαμβάνει τραμπάλες, κούνιες, τσουλήθρες, zipline, πολυσύνθετα παιχνίδια, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά και όλες τις απαραίτητες υποδομές για ξέγνοιαστο και δημιουργικό παιχνίδι. Σε λίγο καιρό η παιδική χαρά θα παραδοθεί στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.
Μια ακόμη πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων και της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με κύριο μέλημα και προτεραιότητα τα παιδιά, το μέλλον του Καρναβαλιού και της πόλης μας, στο πλαίσιο του έργου Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας. Ένα ακόμα βήμα για να γίνει ο χώρος των Παλαιών Σφαγείων σημείο συνάντησης, χαράς και πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
Το Έργο SUB 6.10-Κόμβος Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας (ΟΠΣ ΤΑ 5223297) υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
