Πάτρα: Μία σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων

Ολοκληρώνεται η ανάδειξη και δημιουργική αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου των Παλαιών Σφαγείων, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού», φτάνει στο τέλος της η κατασκευή μιας σύγχρονης και ασφαλούς παιδικής χαράς στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων, η οποία θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση μπαστάκων στο νότιο τμήμα, συνδέοντας το παιχνίδι με την καρναβαλική παράδοση της πόλης της Πάτρας!

Η νέα υποδομή περιλαμβάνει τραμπάλες, κούνιες, τσουλήθρες, zipline, πολυσύνθετα παιχνίδια, δάπεδο ασφαλείας, καθιστικά και όλες τις απαραίτητες υποδομές για ξέγνοιαστο και δημιουργικό παιχνίδι. Σε λίγο καιρό η παιδική χαρά θα παραδοθεί στην ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.