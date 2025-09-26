Καμίνια: Πρόβλημα ασφάλειας για πεζούς από χωμάτινο όγκο- ΦΩΤΟ

Σοβαρό κίνδυνο για τους πεζούς και κυρίως για τους μικρούς μαθητές, αποτελεί χωμάτινος όγκος, δίπλα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στα Καμίνια του Δήμου Πατρέων.

Οι πεζοί και τα παιδιά που διέρχονται καθημερινά από το σημείο, αναγκάζονται να ανεβαίνουν στο οδόστρωμα, με κίνδυνο της ζωής τους. Ο χωμάτινος όγκος έχει τοποθετηθεί σε χώρο που χρησιμοποιείται από τους πεζούς και οι κάτοικοι ζητούν την άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο, λόγω και της αυξημένης κίνησης που παρουσιάζει αυτήν την περίοδο, η παλαιά εθνική οδός Πατρών-Πύργου.