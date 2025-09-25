Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συναντήσεις στην Καγκελαρία και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών της Γερμανίας

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της επίσκεψης της αποστολής της Νέας Δημοκρατίας στο Βερολίνο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Hanns Seidel Stiftung, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, είχε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου σε κομβικά υπουργεία και θεσμούς της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Στην Καγκελαρία, η συζήτηση με τον Lars Geissmann, Αναπληρωτή Διευθυντή της Καγκελαρίας για πολιτικές ασφαλείας, αφορούσε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας.

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, η συζήτηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, Daniela Ludwig, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ιταλία ως χώρες πρώτης υποδοχής, αλλά και στις πολιτικές που απαιτούνται για τις χώρες προέλευσης.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών, η κ. Αλεξοπούλου αντάλλαξε απόψεις με την Natalie Hagemeister, Επίτροπο για την Ελλάδα και την Catalina Cullas, Επίτροπο για την Ευρώπη, σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, τις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας και τον αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.