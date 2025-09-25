ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: "Συναντήσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες του κλάδου"

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη, συν διοργανώνει με τον Τομέα Τουρισμού με την παρουσία της Γραμματέας του Τομέα Αριστέας Καζάκου, συναντήσεις - ενημερώσεις στον Δήμο Αιγιαλείας και Πατρέων, με επαγγελματίες του Κλάδου Τουρισμού – Φιλοξενίας, Επισιτισμού και Μεταφορών, με στόχο την καταγραφή και συζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Το αυριανό πρόγραμμα:

1. 10:30 Μουσείου Οδοντωτού, συνάντηση με φορείς Τουρισμού – Φιλοξενίας, Επισιτισμού και Μεταφορών του Δήμου Αιγιαλείας

2. 19:00 Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Αχαΐας, συνάντηση με Φορείς του Τουρισμού – Φιλοξενίας, Επισιτισμού και Μεταφορών του Δήμου Πατρέων

Οι συναντήσεις αυτές θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και στους Δήμους Καλαβρύτων, Ερυμάνθου και Δυτ. Αχαΐας, με στόχο της Γραμματείας του Τομέα, πριν την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη να έχει πλήρη εικόνα των θεμάτων που απασχολούν τους φορείς του Κλάδου.