Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την έκδοση πρωτοκόλλου ιατροδικαστικής διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης- Γιατροί και από την Πάτρα

Μια σειρά φρικτών υποθέσεων παιδικής θνησιμότητας συγκλονίζει την Ελλάδα. Τρία κοριτσάκια από την Πάτρα βρήκαν τραγικό θάνατο, με τη μητέρα τους, Ρούλα Πισπιρίγκου, να καταδικάζεται πρωτόδικα σε τρις ισόβια.

Στην Αμαλιάδα, πέντε βρέφη έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μία δεκαετία. Η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει ομολογήσει τους θανάτους τεσσάρων παιδιών, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο ποια γυναίκα ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Ένα από τα μωρά, μόλις 2,5 μηνών, πέθανε ενώ οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν βαναυσότητα και κακοποίηση. Κοινό στοιχείο σε όλες τις υποθέσεις είναι ότι οι αρχικές εκθέσεις των ιατροδικαστών απέδιδαν τους θανάτους σε παθολογικά αίτια.

Τον Ιούλιο, κλιμάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και αντίκρισε σοκαριστικές εικόνες: ποντίκια, σκορπισμένα ανθρώπινα οστά, σκουπίδια και σορούς που είχαν μείνει στα ψυγεία επί μήνες.

Ήδη 4.000 υποθέσεις από την υπηρεσία έχουν τεθεί υπό διερεύνηση, οδηγώντας το Υπουργείο στη συγκρότηση άμισθης Επιτροπής για την Ιατροδικαστική Διερεύνηση των περιστατικών παιδικής κακοποίησης.

Η Επιτροπή για την Παιδική Κακοποίηση

"Συστήνουμε και συγκροτούμε Επιτροπή, με αντικείμενο την έκδοση πρωτοκόλλου Ιατροδικαστικής Διερεύνησης περιστατικών παιδικής κακοποίησης και ορίζουμε ως μέλη τους κάτωθι:

1. Νικόλαο Καρακούκη. Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο

2. Διονυσία Ρέππα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών και Δικαστή Ανηλίκων, ως τακτικό μέλος,

3. Αικατερίνη Μήτρου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτής τη Δάφνη-Κυριακή Τσίχλη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 4. Ελένη Καλύβα, Προϊσταμένη της Γ ́ Διεύθυνσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5. Νικόλαο Βουδούρη, Παιδίατρο, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ανδρέα Κωνσταντόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής,

6. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθυντή Παιδίατρο ΜΕΘ Παίδων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τη Γεωργία Μάρκου, Διευθύντρια Παιδίατρο ΜΕΘ Παίδων,

7. Βασίλειο Αλεξόπουλο, Διευθυντή Παιδοχειρουργικής Κλινικής Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού το Γεώργιο Σπυρίδη, Παιδοχειρουργό, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρίας,

8. Ηλία Μπαμπαγινέ, Αστυνόμο Α ́ της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Μάγγανο, Αστυνόμο Β ́ της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής / Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα ασκεί ο Ιωσήφ Φουντουλάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στα μέλη της παρούσας Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται".