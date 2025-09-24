ΟΠΕΚΑ: Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στα ΑΤΜ για τα επιδόματα ΚΕΑ, αναπηρικά και ενοικίου

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ την επόμενη εβδομάδα σε 18 επιδόματα. Στη λίστα με τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ που πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου (30/9) βρίσκονται το επίδομα ΚΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα), τα αναπηρικά και το επίδομα ενοικίου.

Όπως συμβαίνει κάθε μήνα τα χρήματα από τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα την προηγούμενη εργάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ θα γίνει τη Δευτέρα (29/9).

Υπενθυμίζεται ότι για το επίδομα παιδιού α21 είναι προγραμματισμένη η τέταρτη δόση.

Η λίστα με τις πληρωμές στα επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ)

Επίδομα παιδιού α21 (4η δόση)

Αναπηρικά και διατροφής

Επίδομα Στέγασης

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πρόγραμμα Γέφυρα

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες

Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού.

Σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές στις συντάξεις Οκτωβρίου 2025, με τους μη μισθωτούς των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων να έχουν διαθέσιμα τα χρήματα στο ΑΤΜ μετά τις 17:00 το απόγευμα.