Μεσολόγγι: Βαθιά θλίψη στο 2ο Γυμνάσιο για την απώλεια της Σοφίας Τριανταφύλλου

Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου η απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου Σοφίας Τριανταφύλλου.

Η Σοφία, καταγόμενη από το Αγρίνιο, ήταν κοινωνιολόγος και υπηρέτησε το λειτούργημά της με πάθος και αφοσίωση. Οι συνάδελφοί της τη θυμούνται ως πρότυπο εκπαιδευτικού και ανθρώπου, με ήθος, χαμόγελο, διάθεση για προσφορά και βαθιά αγάπη για τα παιδιά.

Τα τελευταία χρόνια έδωσε με γενναιότητα τη μάχη της με σοβαρή ασθένεια, όμως, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε.

Η διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στον σύζυγο και στα τρία παιδιά της. Στη μνήμη της, ο σύλλογος θα καταθέσει χρηματικό ποσό στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης «Παναγία Ελεούσα».