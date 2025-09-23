ΕΟΦ: «Καμία απόδειξη ότι η παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό στο παιδί»

Οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στέλνουν σαφές μήνυμα, παρά τον δημόσιο διάλογο γύρω από την παρακεταμόλη που στις ΗΠΑ πήρε πολιτικές διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη (23.09.2025), ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι οι συστάσεις σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλη (ή ακεταμινοφαίνης) από εγκύους δεν έχουν αλλάξει στην Ελλάδα, όπως και στο υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΕΟΦ αναδημοσιεύει τη θέση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), σύμφωνα με την οποία η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πόνου ή πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μόνο εφόσον αυτό κρίνεται κλινικά απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον EMA, «δεν υπάρχουν νέα επιστημονικά στοιχεία που να δικαιολογούν αλλαγή στις ισχύουσες συστάσεις». Όπως συμβαίνει με κάθε αγωγή βραχείας διάρκειας, το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται «στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό διάστημα και όσο το δυνατόν σπανιότερα».

Τα διαθέσιμα δεδομένα δεκαετιών δεν δείχνουν κίνδυνο δυσπλασιών για το έμβρυο ή το νεογνό. Το 2019, ο EMA είχε εξετάσει μελέτες σχετικά με τη νευροανάπτυξη παιδιών που εκτέθηκαν σε παρακεταμόλη κατά την κύηση και κατέληξε ότι δεν υπάρχουν καταληκτικές αποδείξεις ούτε μπορεί να τεκμηριωθεί σύνδεση με νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

«Σημαντική επιλογή» για τις εγκύους

«Η παρακεταμόλη παραμένει σημαντική επιλογή για την αντιμετώπιση πόνου ή πυρετού στις εγκύους», τόνισε ο Στέφεν Θίρστρουπ, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του EMA. «Οι συστάσεις μας βασίζονται σε αυστηρή αξιολόγηση των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Δεν έχουμε βρει αποδείξεις ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό στα παιδιά».

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν από τη λήψη οποιουδήποτε φαρμάκου. Ο EMA, ο ΕΟΦ και οι υπόλοιπες αρμόδιες εθνικές αρχές επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την ασφάλεια της παρακεταμόλης, να αξιολογούν αμέσως νέα δεδομένα όταν προκύπτουν και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.