«Ανεύθυνοι ισχυρισμοί»: Απάντηση ΠΟΥ και ειδικών στον Τραμπ που συνέδεσε τον αυτισμό με την παρακεταμόλη

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και πλήθος ειδικών απαντούν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως είναι ασφαλές για τους εγκύους να λαμβάνουν την παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της κύησης.
Aντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε τις εγκύους να αποφεύγουν το Tylenol (παρακεταμόλη), συνδέοντας αβάσιμα το παυσίπονο με αύξηση περιστατικών αυτισμού στα παιδιά.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και πλήθος ειδικών απαντούν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, διαμηνύοντας πως είναι ασφαλές για τους εγκύους να λαμβάνουν την παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της κύησης.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης με τον αυτισμό - Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό
Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη.
«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στην χρήση της παρακεταμόλης κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.
Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με την χρήση της παρακεταμόλης.
Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης στην χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με την μικρότερη δυνατή συχνότητα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με την χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.
Σφοδρές αντιδράσεις από τις ιατρικές ενώσεις στις ΗΠΑ
Οι μεγαλύτερες ιατρικές ενώσεις στις ΗΠΑ, όπως το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) και η Εταιρεία Ιατρικής Μητέρας-Εμβρύου (SMFM), έσπευσαν να διαψεύσουν τις δηλώσεις, τονίζοντας ότι η παρακεταμόλη παραμένει το ασφαλέστερο αναλγητικό κατά την κύηση.
«Οι ισχυρισμοί ότι η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη προκαλεί αυτισμό δεν ανησυχούν απλώς ιδιαίτερα τους κλινικούς γιατρούς, αλλά είναι και ανεύθυνοι, αν σκεφτεί κανείς το βλαβερό και συγκεχυμένο μήνυμα που στέλνουν σε εγκύους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να χρειάζονται αυτό το ωφέλιμο φάρμακο κατά την εγκυμοσύνη», ανέφερε σε δήλωσή του σύμφωνα με τον Guardian, ο Στίβεν Φλάισμαν, πρόεδρος του ACOG.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr