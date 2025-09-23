Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΙΚΕΛΙΔΗ

ΕΤΩΝ 79

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΚΕΛΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΙΚΕΛΙΔΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 96)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 & ώρα 12 μεσ. στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Καλεντζίου (Δ. Ερυμάνθου). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Τα αδέλφια του: Λουΐζα Χριστοδουλοπούλου, Γεωργία (χήρα) Κων. Χριστοδουλοπούλου

Τα ανίψια του

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ 

ΕΤΩΝ 89 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

