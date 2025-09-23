Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΣΙΚΕΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 79
Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΙΚΕΛΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΙΚΕΛΙΔΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΓΕΛΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 96)
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 & ώρα 12 μεσ. στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Καλεντζίου (Δ. Ερυμάνθου). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.
Τα αδέλφια του: Λουΐζα Χριστοδουλοπούλου, Γεωργία (χήρα) Κων. Χριστοδουλοπούλου
Τα ανίψια του
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------
