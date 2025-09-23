Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 24-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 & ώρα 12 μεσ. στον ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κοιμητηρίου Καλεντζίου (Δ. Ερυμάνθου). Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Θανούσα, κηδεύουμε την Τετάρτη 24/9/2025 και ώρα 2:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

