Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν πέθανε στη σκηνή του Ηρωδείου»

Καλεσμένος στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 ήταν ο Αντώνης Ρέμος και παραχώρησε μια άκρως εξομολογητική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Μέσα σ’ όλα, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τις φαντασμαγορικές συναυλίες που παραχώρησε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, τη συναυλία που έγινε προς τιμήν του Βασίλη Καρρά, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή.

Όσα εξομολογήθηκε ο Αντώνης Ρέμος

«Η Άννα Βίσση που γέμισε το Καλλιμάρμαρο, έκανε κάτι μεγάλο γιατί μέσα σε ένα περιβάλλον ισοπεδωμένο, κράτησε το Star Quality. Όλα στην ώρα τους, αν είναι να ‘ρθει, θα ρθει (σ.σ το είπε σε ερώτηση για το αν θα τραγουδούσε και εκείνος στο Καλλιμάρμαρο», ανέφερε αρχικά.

