Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Κορφιάτης σε ηλικία 54 ετών

Συγκίνηση στα Ζαρουχλέϊκα

Εφυγε από τη ζωή μόλις στα 54 ο Νίκος Κορφιάτης από τα Ζαρουχλέϊκα.

Προ ημερών αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν.

Η Κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23/9/2025, στις 16:30, από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων.

Τον πολυαγαπημένο Νίκο Κορφιάτη αποχαιρετούν η σύντροφός του Καλλιόπη Ψυχογίου, η κόρη του Παναγιώτα Κορφιάτη, τα αδέλφια του Διονυσία και Δημήτριος Κυροσίμος, η ανιψιά Ελπίδα Κυροσίμου, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγενείς.

