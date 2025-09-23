10 διάσημες Ελληνίδες που έκαναν εξωσωματική

Η Εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια διαδρομή γεμάτη ελπίδα, προσμονή αλλά και ψυχικές προκλήσεις.

Πολλές γυναίκες, ακόμη και στον χώρο της δημοσιότητας, έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη δική τους εμπειρία, δίνοντας δύναμη και κουράγιο σε όσες βρίσκονται στο ίδιο μονοπάτι.

Από την εξομολόγηση της Μαρίας Μπεκατώρου μέχρι άλλες γνωστές προσωπικότητες που μοιράστηκαν δημόσια την προσπάθειά τους, οι ιστορίες τους δείχνουν ότι πίσω από τα φώτα και τη λάμψη υπάρχουν αληθινές μάχες και συναισθήματα.

