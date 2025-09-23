Έκλεισαν το μικρόφωνο του Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ- ΒΙΝΤΕΟ

Την οργή των τουρκικών ΜΜΕ προκάλεσε το γεγονός ότι δεν ακούστηκε το τελευταίο ένα λεπτό και 4 δευτερόλεπτα από την ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το μικρόφωνο έκλεισε γιατί είχε ξεπεράσει τον χρόνο που προβλέπεται. Μάλιστα όταν συνέβη αυτό αναφερόταν στο παλαιστινιακό.

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούσε για την Παλαιστίνη και για τη σφαγή και τη βία που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη Γάζα από το Ισραήλ, ο ήχος διακόπηκε.

Μάλιστα η μεταφράστρια ακούστηκε να λέει: «σας ζητώ συγγνώμη κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να ακούσω τον πρόεδρο. Η φωνή του χάθηκε».

Αρχικά κάποιοι νόμιζαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα ωστόσο στη συνέχεια τα τουρκικά ΜΜΕ θεώρησαν ότι έγινε σκόπιμα και μιλούσαν για σαμποτάζ και λογοκρισία.