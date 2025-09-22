Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΖΕΜΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ

ΕΤΩΝ 71 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΣΗΜΩ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΒΔΑ 

ΕΤΩΝ 99 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΗΛΕΙΑΣ. 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΒΕΡΡΑ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΡΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ  

ΕΤΩΝ   67

Κηδεύουμε την Τρίτη  23-9-2025  & ώρα 1 μ.μ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίων  Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο  Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ,  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ  ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 53

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξωτίσσης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος, Άγγελος

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Δήμητρα Παντελή

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική χήρα Παν. Λιβάνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Δέσποινα & Γεώργιος, Νίκος & Χριστίνα, Κατερίνα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ.

 *Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.

Τηλ. 261034160.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΔΗ 

ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ χήρα ΙΑΚ. ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα παλαιού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Πέτρος & Μαρία Τζώρτζη, Λεμονιά & Νικόλαος Βλάχος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ιάκωβος, Αμαλία, Μαρία, Παναγιώτης, Κυριακή

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : Απόστολος Θεοδοσάτος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.

Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.

Τηλ. 261034160.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ}

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/9/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ,  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 96)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 23/9/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.

Η ταδή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.

Η σύζυγος: Δωροθέα

Τα παιδιά του: Πέτρος Σαρικάκης, Αρετή & Δημήτριος Παπαδόπουλος

Τα εγγόνια του: Βασίλειος, Ανδρέας, Μαρία, Δωροθέα.

Τα αδέλφια του: Σταματία Ξένου, Αγνή Μοναχή.

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Θερμή παράκληση: Αντί Στεφάνων να δοθούν χρήματα για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,

Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ 

ΕΤΩΝ 89 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ 

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------

