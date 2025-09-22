Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΖΕΜΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ,
ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ
ΕΤΩΝ 71
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΩ χήρα ΝΙΚ. ΛΑΒΔΑ
ΕΤΩΝ 99
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΒΕΡΡΑ
ΕΤΩΝ 89
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΤΩΝ 67
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 53
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξωτίσσης.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δήμητρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος, Άγγελος
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Δήμητρα Παντελή
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική χήρα Παν. Λιβάνη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Δέσποινα & Γεώργιος, Νίκος & Χριστίνα, Κατερίνα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ.
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΔΗ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ χήρα ΙΑΚ. ΤΖΩΡΤΖΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα παλαιού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Πέτρος & Μαρία Τζώρτζη, Λεμονιά & Νικόλαος Βλάχος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ιάκωβος, Αμαλία, Μαρία, Παναγιώτης, Κυριακή
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : Απόστολος Θεοδοσάτος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ}
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/9/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ
(ΕΤΩΝ 96)
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 23/9/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.
Η ταδή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.
Η σύζυγος: Δωροθέα
Τα παιδιά του: Πέτρος Σαρικάκης, Αρετή & Δημήτριος Παπαδόπουλος
Τα εγγόνια του: Βασίλειος, Ανδρέας, Μαρία, Δωροθέα.
Τα αδέλφια του: Σταματία Ξένου, Αγνή Μοναχή.
Οι εξάδελφοι
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
Θερμή παράκληση: Αντί Στεφάνων να δοθούν χρήματα για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α' Γραφείο Ευβοίας 131, Πάτρα, τηλ. 2610 324 501,
Β' Γραφείο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3, Αίγιο, τηλ.: 26910 27444, κιν.: 6932 885964.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
