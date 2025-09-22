Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24-9-2025

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΡΑ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΡΡΑΙ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΓΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ, ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΑ, ΝΕΟΚΛΗΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ



ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΤΩΝ 67

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 & ώρα 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α' Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΤΖΑΝΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 53

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξωτίσσης.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Δήμητρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Αναστάσιος, Άγγελος

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : Δήμητρα Παντελή

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : Αγγελική χήρα Παν. Λιβάνη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : Δέσποινα & Γεώργιος, Νίκος & Χριστίνα, Κατερίνα



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΑΣΤΕΡΙ.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΔΗ

ΕΤΩΝ 92

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ χήρα ΙΑΚ. ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-9-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα παλαιού Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : Πέτρος & Μαρία Τζώρτζη, Λεμονιά & Νικόλαος Βλάχος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Ιάκωβος, Αμαλία, Μαρία, Παναγιώτης, Κυριακή

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : Απόστολος Θεοδοσάτος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ}

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/9/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΖΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ

(ΕΤΩΝ 96)

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 23/9/2025 & ώρα 3 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.

Η ταδή θα γίνει στο Κοιμητήριο Εγλυκάδος.

Η σύζυγος: Δωροθέα

Τα παιδιά του: Πέτρος Σαρικάκης, Αρετή & Δημήτριος Παπαδόπουλος

Τα εγγόνια του: Βασίλειος, Ανδρέας, Μαρία, Δωροθέα.

Τα αδέλφια του: Σταματία Ξένου, Αγνή Μοναχή.

Οι εξάδελφοι

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Θερμή παράκληση: Αντί Στεφάνων να δοθούν χρήματα για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------