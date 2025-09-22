Εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου SMART-HUBs στην Πάτρα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την εναρκτήρια συνδιάσκεψη του ευρωπαϊκού έργου SMART-HUBs, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Το έργο SMART-HUBs εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2021-2027 και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (NEETs), μέσα από δράσεις στους τομείς των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών. Στόχος είναι η ενίσχυση της έξυπνης και βιώσιμης μετάβασης των κοινωνικο-πολιτιστικών και τουριστικών προορισμών μέσω της συνεργασίας δημιουργικών κόμβων και της ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων.

Θεματικά αντικείμενα της συνδιάσκεψης θα αποτελέσουν:

Αναφορά στο έργο SMART-HUBs και συναφείς ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Παρεμβάσεις ειδικών επιστημόνων και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργική οικονομία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις νέες δεξιότητες.

Παρουσίαση καλών πρακτικών από εταίρους του έργου στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Παρεμβάσεις ακαδημαϊκών και ερευνητών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον πολιτισμό και τον τουρισμό

Κεντρική ομιλήτρια της συνδιάσκεψης είναι η Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, με θέμα: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες».

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών στην τοπική ανάπτυξη και στην προαγωγή του διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή για τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη στο κοινό